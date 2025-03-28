齊藤和義出道30年首來台 吉他詩人海外演唱會8月登場

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本「吉他詩人」齊藤和義以動靜皆宜的堅強創作實力叱吒樂壇逾30年，他即將在8月2日於新莊Zepp New Taipei開唱，其中台北場不僅是齊藤和義生涯首次海外演唱會，更是追加演唱會唯一的海外場次，對齊藤和義與長年支持他的台灣粉絲而言意義非凡。

齊藤和義在1966年出生於栃木縣，以其獨特的磁性溫暖嗓音與細膩的詞曲創作聞名，他的音樂風格游走於搖滾、民謠與藍調之間，將日常情感化為動人旋律。1993年以單曲《我所看見的披頭四在TV裡面》一曲出道，其後發行多張單曲與專輯作品，其中《如常風景》作為動畫《櫻桃小丸子》的片尾曲廣為人知，而電影《名偵探柯南：絕海的偵探》的主題曲《One More Time》更是台日歌迷耳熟能詳的金曲。

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齊藤和義將在8月來台首唱。（大鴻藝術BIG ART提供）

代表作《走路回家吧》、《想唱的抒情歌》、《一直都喜歡你》、《Wedding Song》等曲，皆以真摯的歌詞與動人旋律深受歌迷喜愛，其中《想要變得溫柔》更是日劇女王松嶋菜菜子主演的戲劇《家政婦女王》的主題曲，在日本掀起熱潮。他也為日本文青小說家伊坂幸太郎原作改編電影《一首PUNK歌救地球》中的樂團「逆鱗」譜寫歌曲，《FISH STORY》跟《Summer Days》兩首歌至今仍被歌迷與影迷們奉為必聽神曲。

追加演唱會「KAZUYOSHI SAITO LIVE TOUR 2025 “KAMOSHIKA and OKAMI MIX SETLIST” 〜TOKYO & TAIPEI〜」將融合他橫跨日本全國23個城市、共34場演出所呈現的「羚羊」與「狼」兩種不同風格歌單，加上齊藤和義一貫的帥氣舞台風格，將匯聚巡演中最精彩的曲目，呈現令人耳目一新的節目內容。

台北場演唱會門票售價分為NT$2800、NT$3200兩種，購票採實名抽選制，將於2025年4月14日（一）下午1點在Ticket Plus遠大售票系統開放登記，並於4月18日（五）公布抽選結果。若有剩餘票券，將於4月30日（三）中午12點進行一般販售。詳細售票資訊與演出細節，請關注主辦單位大鴻藝術BIG ART的官方臉書及Instagram專頁。

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