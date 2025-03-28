高雄3場大型演唱會登場 稽查21家旅宿房結果出爐

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今天（28日）起，高雄迎來3場大型演唱會，為防旅宿業趁機哄抬房價，觀光局近日稽查全市21家旅宿業者，結果今天出爐均符合規定，未有房費超過備查房價情形。

高雄3月底演唱會密集，「張學友《60+》巡迴演唱會 」今天（28日）起至30日，於高雄巨蛋登場，28至30日還有夢時代對面廣場的高雄櫻花季；此外，高雄年度音樂盛事2025大港開唱，將於3月29、30日在駁二開唱，將吸引大批歌迷來高雄。

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為防旅宿業趁機哄抬房價，高市觀光局近日稽查全市21家旅宿業者。（觀光局提供）

之前已有粉絲擔心，高雄3月底同時有3場大型演唱會，且時間重疊，旅宿業可能又要趁機哄抬房價大撈一筆。

高雄市觀光局提前出擊，於3月18至20日聯合消保官稽查21家旅宿房價，發現未有房費超過備查房價，結果均符合規定，認為是持續稽查已有成效，旅宿業者配合市府政策，共同維護市場秩序。

觀光局會同消保官稽查房價。（高雄市觀光局提供）

觀光局長高閔琳表示，演唱會經濟是高雄近幾年觀光旅遊重要動能，吸引大量旅客參與，成功帶動飯店住宿、商圈百貨、餐飲及交通等相關產業熱潮。今年截至3月18日，高雄已舉辦凱莉·米洛、SUPER JUNIOR-D&E等22場演唱會，吸引14萬人次，創造逾4.6億觀光產值，隨演唱會活動熱潮延續，市府將持續強化稽查，防止業者哄抬價格。

觀光局強調，依規定，業者應報備客房價格，不得收取高於備查房費，違者可罰1至5萬元；呼籲旅宿業者共同維護城市形象，切勿趁連假或大型活動期間哄抬房價，違者一經查獲，將依違規房間逐房裁罰；民眾若遇爭議，可向行政院消保處申訴或撥打「1950」專線，也可向高市觀光局（07-7409802）反映。

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