遭控帶頭網暴鍾明軒！阿滴無奈回應：只是分享經驗

阿滴（右）遭控帶頭網暴鍾明軒（左）。（翻攝自IG、臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅鍾明軒日前登上Podcast節目《百靈果News》，提及自己在旅遊時發現很多人不知道台灣，因此都稱「我們是chinese culture（中華文化）」比較有共鳴，沒想到卻遭網友炎上。同為YouTuber的阿滴也跳出來反駁這種論調，卻遭質疑帶頭霸凌鍾明軒，對此，阿滴再次發聲回應網友。

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阿滴26日在Threads發文表示，自己去過許多國家的經驗，當他自我介紹「I’m from Taiwan, I’m Taiwanese 大概有80%的機率對方會知道台灣、台灣人。」至於剩下20%，則會在學習當地語言的時候，特別學一段關於台灣的介紹，如果對方不認識台灣，便可以用其熟悉的語言好好介紹。

阿滴的文章曝光後，吸引不少網友大讚，同時也有部分看完鍾明軒完整受訪片段的網友留言質疑，「身為YTR大家長卻帶頭網暴嗎？鍾明軒去比較落後的國家，不知道台灣不是很正常嗎？」、「阿滴…這次我對你真的很失望，這真的是帶頭霸凌，超級過分」。

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還有網友客觀提出意見，「『台灣在世界上很有名』這件事真的要看地點、族群、產業背景，不能只憑個人經驗來推斷全世界的情況，允許他人有不認識台灣的空間，並尊重他人的經驗，我想這才是民主多元的真諦。」對此，阿滴也親自回應，「感謝你友善的提出討論！每個人的旅遊體驗的確都不一樣，我分享的是我個人的經歷，以及更重要的，當遇到不認識台灣的朋友我會怎麼跟他們介紹台灣～」。

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