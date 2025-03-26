鍾明軒稱「出國沒人知道Taiwanese」 阿滴回應被網友讚爆

網紅鍾明軒近日在Youtube節目「百靈果」訪談時表示，他出國後才知道好多人不知道台灣，「沒人知道Taiwan」。（擷取自鍾明軒臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕網紅鍾明軒近日在Youtube節目「百靈果」訪談時表示，他出國後才知道好多人不知道台灣，「沒人知道Taiwan」。他還說，當他說他是說中文，「我們是chinese culture（中華文化），這時候才可以跟大家產生連結。對此，百萬網紅「阿滴」表示，他出國這麼多次的經驗來說，當他自我介紹「我來自台灣、我是台灣人」，大概有80%的機率對方都知道。文章一出，立刻引發熱議，還有網友稱讚「高下立判」。

阿滴表示，他出國這麼多次的經驗來說，當他自我介紹「我來自台灣、我是台灣人」，大概有80%的機率對方都知道。（擷取自Threads）

「百靈果News」昨（25）日發布最新影片，邀請近年來爭議頗多的網紅鍾明軒訪談。節目中其中一段，主持人提問鍾明軒，為什麼最近曾自曝「立場變了」一事。鍾回答，他一出國後，才發現好多人不知道台灣，沒人知道Taiwan、沒人知道台北101、台積電也沒人知道；雖然大家知道珍珠奶茶，但也不知道是from Taiwan（來自台灣）。

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鍾明軒表示，在台灣大家知道他是誰，但在國外，他對大家來說就是一個陌生人，當他自我介紹時，別人不知道他來自哪裡，「但是當我說出我們講得是中文，我們是chinese culture，我們有很多中華料理非常的有名很好吃」，這時候可以跟大家產生連結，讓他覺得他一出生就被定義到這樣的身份認同裡面，讓他有一個位置可以放在那裏。鍾明軒表示，所以當他在這世界上說出「我愛中華文化」是個原罪，他無法接受。

對此，主持人凱莉表示，英文並沒有「中國」或「中華」之分，在國外說「Chinese」對很多外國人來說就是指中國，且在美國現在也有部分人不喜歡中國，她個人會想要跟「Chinese」切割。不過鍾明軒卻反駁，現在沒有人知道Taiwanese，要怎麼跟別人介紹？

對此，阿滴在Threads上發文表示：「以我去過這麼多國家的經驗來說，我自我介紹說 I’m from Taiwan, I’m Taiwanese 大概有80%的機率對方會知道台灣、台灣人。剩下的那20%，我在學習當地語言的時候都會特別學一段關於台灣的介紹，如果對方不認識台灣的話可以用他熟悉的語言跟他好好介紹。」

網友紛紛在貼文下方留言：「一樣是YouTuber ，高下立判」、「完全不懂某國美人說自我介紹大家都不認識Taiwanese，要說Chinese是在演哪齣」、「唯一支持阿滴」、「從小在加拿大別人問我們哪裡來，我們就是說Taiwan！還真沒遇過不知道台灣的外國人誒！」、「被討厭不是沒有原因的」。

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