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娛樂 電視

吳婉君遭趙駿亞家暴 凌晨發文訴心聲

〔記者李紹綾／台北報導〕「八點檔女神」吳婉君去年與趙駿亞傳戀情，她25日發聲明，透露交往的8個月，受到男方的言語暴力、情緒勒索，之後負傷前往警局提告傷害並聲請保護令。她目前在家調整身心，今（28日）凌晨透過社群分享心情。

吳婉君發文訴心聲。（資料照，記者胡舜翔攝）吳婉君發文訴心聲。（資料照，記者胡舜翔攝）

吳婉君凌晨在Instagram轉發網路圖，只見一名拿著雨傘的人站在雨中，後方則是一隻神情略顯哀傷的大象，且大象頭上還坐著一位拿著葉子遮雨的人，似乎是在訴說著，想藉微小的努力來保護一切。

吳婉君發文訴心聲。（翻攝自threads）吳婉君發文訴心聲。（翻攝自threads）

吳婉君發文訴心聲。（翻攝自instagram）吳婉君發文訴心聲。（翻攝自instagram）

吳婉君還在Threads以英文寫下「no one knows what you are going through, the important thing is to have the courage（沒有人知道你正在經歷什麼，重要的是，要有勇氣面對）。」文末附上3個大象的表情符號，被解讀為在為自己打氣，網友紛紛留言鼓勵，並希望她早日康復。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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