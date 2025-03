吳婉君遭趙駿亞家暴 凌晨發文訴心聲

〔記者李紹綾/台北報導〕「八點檔女神」吳婉君去年與趙駿亞傳戀情,她25日發聲明,透露交往的8個月,受到男方的言語暴力、情緒勒索,之後負傷前往警局提告傷害並聲請保護令。她目前在家調整身心,今(28日)凌晨透過社群分享心情。

吳婉君發文訴心聲。(資料照,記者胡舜翔攝)

吳婉君凌晨在Instagram轉發網路圖,只見一名拿著雨傘的人站在雨中,後方則是一隻神情略顯哀傷的大象,且大象頭上還坐著一位拿著葉子遮雨的人,似乎是在訴說著,想藉微小的努力來保護一切。

吳婉君發文訴心聲。(翻攝自threads)

吳婉君發文訴心聲。(翻攝自instagram)

吳婉君還在Threads以英文寫下「no one knows what you are going through, the important thing is to have the courage(沒有人知道你正在經歷什麼,重要的是,要有勇氣面對)。」文末附上3個大象的表情符號,被解讀為在為自己打氣,網友紛紛留言鼓勵,並希望她早日康復。

☆民眾如遇同居關係暴力情形,可撥打113保護專線,或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

