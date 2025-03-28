戎祥離世12年！遺孀賴芊合爆戀「鮮肉攝影師」 認了：見他心情特別好

賴芊合（左）「神秘新歡」是公司的鮮肉攝影師。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕戎祥離世12年，遺孀賴芊合近來忙拍民視八點檔《好運來》，被YT節目《娛樂超skr》直擊在拍攝空檔心情格外愉悅，頻頻露出燦爛笑容，她才害羞透露，一位「鮮肉攝影師」讓她小鹿亂撞。

楚宣（中）《好運來》拍攝動作戲，先變身龜仙人，做好防護。（民視提供）

洪毛（左起）、楚宣、倪齊民在《好運來》有精彩對手戲。（民視提供）

這位攝影師不僅專業，還會貼心指導演員，讓畫面更加完美，賴芊合笑說：「每次看到他，心情就特別好！」一旁的楚宣忍不住加入戰局，笑稱自己也很開心，讓現場充滿粉紅泡泡。

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另外，倪齊民、洪毛拍攝突衝戲，兩人激烈對峙，洪毛更抓起滾燙的中藥罐砸向倪齊民，為了保護演員安全，劇組準備了紙板防護，沒想到楚宣戴上後，竟意外撞臉《七龍珠》的「龜仙人」，逗得全場捧腹大笑。

楚宣在《好運來》飾演蕭麗芬。（民視提供）

洪毛在《好運來》飾演中醫師。（民視提供）

洪毛、倪齊民在劇中飾演死對頭，但細心的觀眾發現，洪毛總是挨打，倪齊民卻毫髮無傷。洪毛在片場「公開秘密」說：「因為倪哥是資深前輩，臉是打不得的。」他幽默補充：「雖然我是靠臉吃飯，但如果劇情需要，打真的沒關係。」倪齊民則笑回：「你臉皮厚，我不怕啦！」兩人逗趣的互動，讓現場充滿歡樂氣氛。

洪毛（左）、倪齊民在《好運來》是死對頭。（民視提供）

楚宣在《好運來》幫倪齊民擋災。（民視提供）

楚宣在《好運來》幫倪齊民擋災。（民視提供）

隨著劇情時空變化，洪毛、賴芊合及楚宣都晉升為長輩。洪毛開心透露，自己的角色與吳鈺萱結為連理，還有了可愛的女兒宮美樂，造型上也做了許多變化。賴芊合則興奮表示，自己多了一個帥氣的兒子，請觀眾拭目以待。

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