《不只是朋友》爆紅！滅絕師太認了：一開始讓我不屑

〔記者陽昕翰／台北報導〕「滅絕師太」黃小琥錄製百萬網紅節目《驚奇玩起來 Amazing Talker》宣傳演唱會，她展現英文長才，透露19歲就開始靠唱歌賺錢，因為唱了許多西洋歌曲，也說得一口好英文。

「滅絕師太」黃小琥錄製《驚奇玩起來 Amazing Talker》。（大大娛樂提供）

黃小琥回憶駐唱趣事，她說通常樓上的閣樓區總是暗藏玄機，常常看到情侶坐在那如膠似漆，只是唱一唱人總會離奇消失，「原本看過去是兩個頭，不知為何後來只剩一個頭」，驚吐「女生消失了」，18禁秘辛一出，讓現場主持群笑翻。

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黃小琥也提到讓她唱到有點膩的歌，居然是成名曲《不只是朋友》，她感謝好友伍思凱的這首歌讓她走紅，並拿下金曲獎最佳新人，「對，我承認，這首歌一開始讓我不屑。」

「滅絕師太」黃小琥啟動全新巡演。（大大娛樂提供）

見到大夥驚訝的反應，黃小琥趕緊補充說明：「你知道我唱西洋歌、聽西洋歌，對國語歌曲真的覺得還好。」但她仍是感謝伍思凱，還要後來幫她寫下《沒那麼簡單》的蕭煌奇，向兩位最重要的幕後功臣致敬。

黃小琥啟動巡演，「2025 琥·嚮 世界巡迴演唱會」6月21日在北流登場，7月5日移師高雄流行音樂中心續航，購票可洽年代售票。

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