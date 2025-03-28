晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《不只是朋友》爆紅！滅絕師太認了：一開始讓我不屑

〔記者陽昕翰／台北報導〕「滅絕師太」黃小琥錄製百萬網紅節目《驚奇玩起來 Amazing Talker》宣傳演唱會，她展現英文長才，透露19歲就開始靠唱歌賺錢，因為唱了許多西洋歌曲，也說得一口好英文。

「滅絕師太」黃小琥錄製《驚奇玩起來 Amazing Talker》。（大大娛樂提供）「滅絕師太」黃小琥錄製《驚奇玩起來 Amazing Talker》。（大大娛樂提供）

黃小琥回憶駐唱趣事，她說通常樓上的閣樓區總是暗藏玄機，常常看到情侶坐在那如膠似漆，只是唱一唱人總會離奇消失，「原本看過去是兩個頭，不知為何後來只剩一個頭」，驚吐「女生消失了」，18禁秘辛一出，讓現場主持群笑翻。

黃小琥也提到讓她唱到有點膩的歌，居然是成名曲《不只是朋友》，她感謝好友伍思凱的這首歌讓她走紅，並拿下金曲獎最佳新人，「對，我承認，這首歌一開始讓我不屑。」

「滅絕師太」黃小琥啟動全新巡演。（大大娛樂提供）「滅絕師太」黃小琥啟動全新巡演。（大大娛樂提供）

見到大夥驚訝的反應，黃小琥趕緊補充說明：「你知道我唱西洋歌、聽西洋歌，對國語歌曲真的覺得還好。」但她仍是感謝伍思凱，還要後來幫她寫下《沒那麼簡單》的蕭煌奇，向兩位最重要的幕後功臣致敬。

黃小琥啟動巡演，「2025 琥·嚮 世界巡迴演唱會」6月21日在北流登場，7月5日移師高雄流行音樂中心續航，購票可洽年代售票。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中