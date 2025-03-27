50歲賈靜雯被說「歐巴桑」 一動作完美反擊

賈靜雯外表清麗，看不出來已經50歲。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕演技精湛、家庭幸福的女星賈靜雯，日前跟朋友一起去賞櫻，沒想到朋友曬照時卻說是「三位歐巴桑一直在跟櫻花合照」，不服氣的賈靜雯也曬出自己的私照反駁，並說覺得自己還滿帥的。

賈靜雯（右）轉發與好友張心妍的合照，並淘氣地說：誰跟妳歐巴桑啦。（翻攝自IG）

50歲的賈靜雯保養得宜，皮膚光滑細膩，根本看不出來已經年過半百。今（27）日她轉發與好友張心妍等人的合照，三人站在粉嫩的櫻花樹下，看起來非常俏麗，只不過張心妍笑稱「三位歐巴桑」讓賈靜雯忍不住想吐槽，她先是在轉發張心妍照片的時候寫著「誰跟妳歐巴桑啦」並附上哭笑不得的表情符號。之後，賈靜雯加碼po出自己在櫻花樹下的獨照，只見她穿著帥氣的牛仔外套，帶著毛帽和墨鏡，斜揹著灰色的法國名牌包，雙手插在口袋中，自信滿滿的面對鏡頭。

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除了po照反擊「歐巴桑說」之外，賈靜雯也說：「我覺得我還滿帥的呀，哪來的歐巴桑」，既展示了自己凍齡美貌之外，也顯示出高EQ。

賈靜雯加碼曬出私照，並說自己覺得自己很帥。（翻攝自IG）

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