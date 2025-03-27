愛莉莎莎又來挺柯了！聲援柯文哲 喊話：拜託這是人命

愛莉莎莎（左）曾訪問柯文哲。（翻攝自YouTube）

〔記者蕭方綺／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲涉貪遭起訴、羈押禁見，近期傳出柯文哲有血尿情況，民眾黨今日召開記者會表示，柯文哲持續血尿，且疼痛伴隨嘔吐現象，恐為急性腎損傷。柯妻陳佩琪出席記者會一度哽咽落淚，並出示柯文哲病例，喊話希望能讓柯文哲出來就醫，網紅愛莉莎莎也在社群軟體上為柯文哲喊話，「拜託了，不談政治，這是人命」。

愛莉莎莎今聲援柯文哲。（翻攝自IG）

愛莉莎莎轉發民眾黨的貼文，提出「請給柯文哲妥善醫療的權利」訴求，並寫下「拜託了，不談政治，這是人命」等文字，網友見了她貼文，表示「你就算被攻擊的體無完膚了 關心阿北的心還是絲毫未減」，但也有人認為「柯文哲連飲食都要檢驗吧，幾十年高壓生活的體質，關幾個月就可以身體差成這樣，莫名其妙」。

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愛莉莎莎曾在去年1月總統大選時，拍影片公開力挺參選的柯文哲，選前之夜更和好友現身柯文哲造勢晚會，還不忘戴上小草頭飾支持。她後來當得知柯文哲敗選時，也發出全黑圖訴說心聲，「我仍然覺得能支持阿北，是我這一生做過最不會後悔的決定，再給我一次機會，我還是會這樣做。」被問及為何支持柯文哲？愛莉莎莎過去也列出8理由，其中一條是「政府資金全面透明化」，但如今柯文哲卻涉貪污遭起訴。

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