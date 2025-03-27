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「爾康」曝光低成本片場實況 難忘吃小強饅頭經驗

《還珠格格》中林心如（左）飾演紫薇；周杰飾演爾康。（翻攝自微博）《還珠格格》中林心如（左）飾演紫薇；周杰飾演爾康。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾經與林心如一起演出夯劇《還珠格格》的中國演員周杰，因飾演「爾康」一角在不少人心中留下深刻印象。近日周杰在微博分享了一段拍《包青天》時的工作人員把小強（蟑螂）和饅頭擺在餐桌上，還要他假吃的恐怖經驗。

周杰提到拍戲的時候，現場狀況往往不如螢幕上那麼美好。（翻攝自微博）周杰提到拍戲的時候，現場狀況往往不如螢幕上那麼美好。（翻攝自微博）

周杰在文章裡表示，當時他在拍《包青天》，因劇情需要所以必須準備一些小強當道具，沒想到道具組的工作人員竟然直接用手捏死小強，然後就把小強擺放在床上、地上，之後用捏死小強的手直接拿起幾個饅頭放在餐桌上，把周杰嚇壞了，直接說：這樣不衛生！工作人員竟然笑著回應：「周老師，您一會兒假吃就行了」，讓周杰驚訝到說不出話。

周杰在網路上發表自己過去拍片吃小強饅頭的恐怖經驗。（翻攝自微博）周杰在網路上發表自己過去拍片吃小強饅頭的恐怖經驗。（翻攝自微博）

周杰表示拍戲的現場經常受到成本和時間的影響，所以根本不如螢幕上看起來那麼美味可口，有時候桌上的菜餚根本就是為了拍攝而準備，根本沒辦法送入口中。周杰也說，除非是高規格、高成本的製作團隊，才會對一切講究些，否則拍戲的過程中其實有許多不為人知的事情存在。

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