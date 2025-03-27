黃大煒初次拍戲臨時被改台詞！跨海求助「超大咖經紀人」

阮秋姮（右起）、黃大煒、夏騰宏、蔡亘晏和POLO WL談起拍攝過程，彷彿歷歷在目。（公視、中華電信、瀚草文創提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕黃大煒今宣傳新戲《化外之醫》，提到自己像是偶像羅勃狄尼諾一樣都不敢看自己演出的戲，這週他的戲即將登場，他受訪時為了形容自己的緊張程度，當場把拳頭塞嘴巴，也透露他事前把中文台詞全背下之後，到了現場，導演要求他改為廣東話、英文等不同語演，讓他當場崩潰，廣東話老師還求救周迅經紀人陳輝虹，解救燃眉之急，而對方也是演員，知道他演戲不敢置信，還說：「下次找我客串！」

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他做音樂40年，曾演出音樂劇，他說：「畢竟還是有音樂2字，比較不會怕。」但第一次演戲，他直呼：「我一生都是黃大煒，女友在我拍戲時一直叫我劇名，我才能慢慢入戲。」他光是穿西裝打領帶就會進入角色，劇組對他的演出極為認可，已打算提報他跟男主角連炳發、童星「晧晧」謝以樂一起競逐今年戲劇金鐘新人獎，堪稱最殘酷的網內互打。

阮秋姮（右起）、黃大煒和POLO WL共同出席媒體茶敘。（公視、中華電信、瀚草文創提供）



此外，黃大煒特地介紹飾演自己助理的POLO WL，戲外是和他一起做音樂的老朋友，黃大煒來台20多年，每回遇到音樂人都會打招呼，給對方自己的電話，但唯有POLO WL是第一個真的回播電話給他的人，像是王力宏、陶喆一開始都沒音訊，直到後來合作，才會打給他詢問相關專業器材，一旁的POLO WL誠懇卻又戲謔回應：「因為我不知道他是誰。」引起全場大笑。

POLO WL爸爸是香港人，媽媽是台中人，但在西雅圖出生，他剛到台灣時中文很爛，只有從超商學到「歡迎光臨」和「謝謝光臨」，後來和黃大煒一起做音樂，中文進步許多，這次剛好客串《化外之醫》，還製作片尾曲《The Way I Feel》，他直呼是很難得的體驗。

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