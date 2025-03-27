劉俊謙全裸又露臀！張家輝笑著預告：下次會露正面

張家輝（右五）誇劉俊謙（右六）非常有才華，兩人惺惺相惜。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕香港恐怖電影《贖夢》由張家輝自導自演，日前張家輝率劉俊謙、陳法拉、袁富華等眾演員現身香港首映會，十多人一字排開熱鬧非凡，從美國返港的陳法拉特別盛裝出席秀美背，讓張家輝故意笑虧劉俊謙「穿太多」。雙帥首度合作默契良好，劉俊謙大讚張家輝的創作能力、執行力都非常強，張家輝也誇劉俊謙非常有才華，兩人惺惺相惜。

張家輝身兼導演、編劇以及演員，在24日的香港首映會上提到創作靈感，表示：「相信大家都有發過夢，夢是釋放自己的一個奇妙環境，也是我們的共鳴點，這部戲以夢境作包裝，主要目的想講因果報應，如果做了一些邪惡的事，記住是要償還、有報應的！」

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陳法拉（右）笑稱一直想與張家輝（中）合作，左為劉俊謙。（甲上娛樂提供）

劉俊謙曾於電影《幻愛》中飾演思覺失調症者，這回身分調換飾演負責醫治張家輝的精神科醫生，兩人有不少精采對手戲。談及演出心情，劉俊謙表示：「我原本以為壓力會很大，但家輝哥給我莫大的信任，拍攝時一起激盪產生各種靈感，覺得相當好玩。」片中劉俊謙更為藝術犧牲，有背面全裸的露臀鏡頭，讓導演張家輝非常感激，還開玩笑說劉俊謙下次可能會露「正面」，劉俊謙驚訝笑回：「你竟然這樣說！我都是按照劇本來演，演員的身體就是表演的工具，如果劇情需要，我就會去做。」

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曾主演漫威電影《尚氣與十環傳奇》、長年在好萊塢發展的陳法拉難得回歸港產片，特地從美國返港出席《贖夢》首映會，她笑稱一直想與張家輝合作，「不過第一個接觸我的是監製鍾珍，她是我的恩人，鍾小姐一開口，我便二話不說回來了！」她稱讚張家輝不僅是導演，也是編劇、演員，讓片場每一個人都非常放心，「每一場戲都在他的掌控之中，我感覺好放鬆，只需要做到劇本所要我做的事。」張家輝則感性回應：「拍攝過程中，大家提供了好多能量，每一次在他們身上，我都能找到超乎劇本的表演！」

而張家輝這次為新片再開金口，演唱主題曲《永遠的失眠》，現場被問是否有機會再當歌手，甚至角逐「叱咤樂壇生力軍男歌手」，他則無奈笑說：「不要搞我啦，我拍電影就好了。」不過一旁的陳法拉則稱讚劉俊謙是跳舞高手，常在片場跳舞，舞技非常讚。

劉俊謙（左起）、張家輝、陳法拉出席《贖夢》香港首映會。（甲上娛樂提供）

張家輝為了宣傳《贖夢》頻出奇招，不僅以片中角色「蔡辛強」為名開設Threads與網友互動結交「脆友」，日前還以「蔡辛強」扮相現身廟街與民眾互動，親和力十足。在首映會上被問及此事，張家輝幽默回應那個人不是他，並說：「（廟街擺攤）我其實很反對的，這樣太cheap（廉價）了。」更極度入戲呼籲大家在謝票時千萬不要大叫「蔡辛強」，免得引出危險人物，逗樂全場觀眾。

《贖夢》故事敘述劉俊謙飾演的文醫生負責醫治飽受惡夢所苦的夜班計程車司機蔡辛強，文醫生察覺蔡辛強無法分辦夢境與現實，身體機能出現衰退，決心找出問題根源，但追查過程中怪事不斷，駭人真相即將一一揭開……。電影《贖夢》將於4月11日在台上映，更多資訊請追蹤甲上娛樂粉絲團。

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