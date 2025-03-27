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曾堅持不下海！SOD美女員工改口進軍AV界 達人讚：肯定大賣

SOD美女員工松永明里宣布進軍AV界。（翻攝自X）SOD美女員工松永明里宣布進軍AV界。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本知名AV製作公司SOD（SOFT ON DEMAND）的美女員工松永明里，因甜美可愛的外型深受粉絲喜愛，經常在社群平台分享自己的工作日常。過去，她曾多次強調「沒有出道拍片的打算」，但近日卻突然改口，正式宣布進軍AV界。

AV達人一劍浣春秋日前在《PLAYNO.1》發文指出，松永明里在出道前是SOD的宣傳部員工，其實早已是SOD精心培養的「高手」。他透露，早在去年10月，就有一個名為「まつなが@SOD宣伝部」的X帳號成立，松永明里透過該帳號分享社畜日常，因外型出眾吸引了大量關注，目前已累積10萬粉絲。

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雖然她過去曾明確表示「不會下海」，但近日卻開始在社群平台上發文倒數計時，暗示即將有大事公布。而在3月25日，她終於揭曉答案——自己將以SOD女子社員的身分，同時兼任AV女優，首部作品預計於4月1日愚人節正式發售。

一劍浣春秋認為，這一切其實是SOD精心策劃的宣傳手法，並大讚松永明里社群經營成功，儘管至今尚未脫衣裸露，卻已累積極高人氣。他更推測，在SOD的操盤下，她的首部作品肯定大賣。

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