小班受夠被當壞人 鬆口驚吐離婚內幕

翹臀珍（右）2024年8月提出離婚申請，今年2月正式結束與小班的婚姻關係。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕「小班」班艾佛列克2021年與「翹臀珍」珍妮佛羅培茲舊情復燃，由於兩個人上次相戀已經是20年前的往事，因此第二次陷入愛河當中，自然打得火熱，甚至迅速結婚，沒想到仍然以離婚收場。對於兩人離婚，小班始終保持沉默，近日受訪才罕見鬆口提起離婚內幕。

「小班」班艾佛列克厭倦外界一直把他講成脾氣暴躁的人。（法新社）

翹臀珍2024年8月提出離婚申請，今年2月正式結束婚姻關係。小班表示：「人們往往傾向找理由、原因去解釋兩個人為什麼會分手」，不過小班認為發生在自己和翹臀珍之間的事，其實稀鬆平常，甚至一點都不吸引人。他親口說：「沒有醜聞、沒有狗血劇情、沒有陰謀」。小班甚至舉例指其他伴侶進行治療對話，聽久也會無聊，大家也會憑自己的判斷感覺到各自有各自的問題，但小班並不想提到離婚的事，因為他也是一個人，會尷尬，也有脆弱的時刻。

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「小班」班艾佛列克（右）與「翹臀珍」珍妮佛羅培茲已於今年離婚。（路透）

向來重視私生活的小班，之所以鬆口談離婚事因為他已經受不了外界一直把他當成壞人；翹臀珍則是受害者。小班也厭倦不斷談論這場離婚，還有外界把他講得好像脾氣很暴躁、翹臀珍則是受害者，他認為婚姻結束了，就代表這段關係已經畫上句點，外界可以停止對他們兩個無窮盡的討論，他現在只想專注在事業上。

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