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娛樂 最新消息

陪張振寰走完人生最後一段路 鮑正芳首發聲

鮑正芳和張振寰有過一段婚姻，當年他因家暴傷透鮑正芳的心。（）鮑正芳和張振寰有過一段婚姻，當年他因家暴傷透鮑正芳的心。（）

〔記者林南谷／台北報導〕資深演員張振寰14日過世，享壽65歲，告別式由已離異23年前妻鮑正芳和經紀人打理，今（27）日家屬曝光訃聞，其中家屬欄列僅兒子1人，稍早鮑正芳也發聲。

中午左右，鮑正芳透過個人臉書感謝外界關心，她說：「29號一早送張振寰先生走最後一段路，希望他往生極樂國土，一路好走。」透露當天會出席前夫告別式。

張振寰早年演出《小李飛刀》、《大俠沈勝衣》等古裝電視劇成名。（資料照）張振寰早年演出《小李飛刀》、《大俠沈勝衣》等古裝電視劇成名。（資料照）

張振寰早年主演電視劇《小李飛刀》、《大俠沈勝衣》走紅，被封為「一代大俠」，他過世後，前妻鮑正芳有情有義四處奔走，也為張振寰選定29日在台北市第二殯儀館辦告別式，據悉，她當天也會現身，但不穿喪服，以「孩子的媽」身分出席告別式。

目前張振寰牌位已設於台北市立殯儀館（原2殯）3樓蓮花堂，遺照是他年輕時比武造型，告別式29日在至善四廳舉行，於早上7點40分家祭，7點50分舉行公祭。

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