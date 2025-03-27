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「最美媽媽」人設崩！被抓包賣粉絲禮物 公司急滅火：她不知情

曾黎被爆出將粉絲禮物轉賣，工作室火速發聲。（翻攝自微博）曾黎被爆出將粉絲禮物轉賣，工作室火速發聲。（翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕48歲中國女星曾黎憑藉凍齡外型及精湛演技深受許多人喜愛，因在戲劇《星漢燦爛》、《偷偷藏不住》中飾演趙露思母親，有著「最美媽媽」之稱，怎料，近日被爆出疑似將粉絲禮物轉賣至二手平台，掀起熱議，對此，工作室也緊急出面回應。

曾黎（右）曾多次在劇中飾演趙露思（左）的母親，被譽為「最美媽媽」。（翻攝自微博）曾黎（右）曾多次在劇中飾演趙露思（左）的母親，被譽為「最美媽媽」。（翻攝自微博）

近日有網友爆料，在二手交易平台上看見自己送給曾黎的禮物被掛售，該帳號還有其他疑似是粉絲送的禮物，消息曝光後迅速登上微博熱搜，引起外界撻伐，「曾黎人設翻車？」、「粉絲的真心被掛到二手平台，這種處理方式令人寒心」、「好過分，可以丟掉，為什麼要賣」。

對此，曾黎工作室火速發聲回應，表示經查證後，發現是一名工作人員私下擅自轉賣，目前已開處員工並報警，強調曾黎對此並不知情，承諾將逐一核查粉絲禮物的處理情況，「我們向所有因此事受到困擾和傷害的粉絲朋友們致以最誠摯的歉意，每一份禮物都承載著大家的心意，我們未能妥善守護這份信任，辜負了大家的支持」。

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