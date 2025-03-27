（影音）恐怖預告登場！《絕命終結站 血脈》揭神秘驗屍官藏25年身世

《絕命終結站》系列中多次現身的神秘驗屍官，即將在《絕命終結站 血脈》揭開身世之謎。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕恐怖系列電影《絕命終結站》25週年，以睽違14年推出的新作《絕命終結站 血脈》強勢回歸，最新預告中文版今（27）日正式釋出，一場看似平凡的家庭烤肉派對，卻處處暗藏致命危機！系列電影中多次現身的神秘驗屍官，也即將在本集揭開身世之謎，為粉絲揭曉埋藏已久的彩蛋梗。

《絕命終結站》系列自2000年首集上映以來，就靠著完全出乎預料的各種離奇死法，讓人不禁讚嘆死神的創意，在全球吸引許多恐怖片粉絲關注。新片《絕命終結站 血脈》預告也可看到無論是烤肉的瓦斯爐、飲料杯中的冰塊、遊戲道具疊疊樂，甚至是孩子最愛玩的跳跳床，都可能引發連鎖效應，成為死神奪命的完美陷阱。

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《絕命終結站 血脈》新預告聚焦家族派對血灑現場。（華納兄弟提供）

此外，《絕命終結站 血脈》更大膽開創與過去不同的全新因果關聯，這次不僅是向「本該死的人」索命，而是直接將整個家族都列入奪命清單，讓家人也將成為死神追殺的目標，絕對為觀眾帶來前所未有的刺激與絕望感。

此系列中由「糖果人」東尼陶德飾演的驗屍官多次出現在劇情中，但卻不曾透露背景充滿神秘感，新片中也將揭曉他的身世背景，為粉絲解答這個埋藏橫跨25年的彩蛋。令人遺憾的是，東尼陶德已於去年11月逝世，《絕命終結站 血脈》成為他在大銀幕的最後身影，這位經典角色的出現勢必讓鐵粉看得感動落淚。

劇情描述大學生史黛芬妮飽受反覆出現的暴力惡夢所困擾，於是決定回到家鄉，尋找唯一可能打破這個循環的人，並拯救家人免於無法避免的可怕厄運。電影不僅延續系列作品的經典元素，更在劇情和恐怖氛圍上進行了全面升級，透過全新的「血脈」概念，將恐懼感提升到新的層次。

《絕命終結站 血脈》將於5月15日在台上映，更將首度推出IMAX版本，以大銀幕呈現瘋狂死法，讓觀眾以沉浸式體驗死神所帶來另人窒息的壓力。

《絕命終結站 血脈》：

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