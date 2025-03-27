孫藝真新劇確定了 搭檔池昌旭大玩危險遊戲

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國女神孫藝真今年作品大爆發，除了拍攝朴贊郁導演新作《無可奈何》，全新影集《Scandals》（暫譯）也確定將和池昌旭、林珍娜合作，故事改編2003年韓國電影《醜聞：朝鮮男女相悅之事》，重新演繹被視為禁忌的年代。

《Scandals》圍繞孫藝真飾演才華出眾的趙氏夫人，與池昌旭飾演的朝鮮時代最著名的浪子，兩人將展開一場危險的愛情遊戲，而飽受矛盾掙扎的林珍娜則意外被捲入這場危險的賭注中，劇中人物挑戰社會的嚴格秩序，陷入一場大膽又挺而走險的愛情遊戲。

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孫藝真（左起）、池昌旭、林珍娜將主演新劇《Scandals》。（Netflix提供）

孫藝珍飾演趙氏夫人是才貌雙全、勇於打破時代對女性束縛的女子，她暗中策劃一場秘密的愛情賭局。身為精明策士的趙氏夫人向仰慕她的池昌旭提議一場愛情誘惑遊戲。

池昌旭戲中是朝鮮最著名的花花公子，享樂至上，對成功與榮耀毫不在意，為了贏得趙氏夫人的心與這場賭注，不惜使出渾身解數；林珍娜則飾演一名寡婦。儘管她下定決心守護貞潔，卻在與池昌旭的交集中，內心湧現複雜的情感。

《Scandals》由導演鄭址宇執導，預計透過角色間迷人的化學反應吸引觀眾，跟著三位主角一起踏入這場慾望、嫉妒、背叛與陰謀交織的愛情遊戲，《Scandals》（暫定）將於Netflix獨家上線。

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