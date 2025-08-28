晴時多雲

娛樂 最新消息

孫鵬硬起來 孫安佐、狄鶯連環遭爆料發律師聲明

孫安佐（後排左）、前女友阿乃（後排右）與狄鶯（前排左）、孫鵬合照。（翻攝自IG）孫安佐（後排左）、前女友阿乃（後排右）與狄鶯（前排左）、孫鵬合照。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕近日一名自稱是「孫安佐現任女友」的J女向各家媒體爆料，且連環爆，從孫安佐劈腿一直到狄鶯自殘，不斷的惡意中傷讓狄鶯氣到大罵要提告，更踢爆這位「J小姐」就是孫安佐前女友阿乃。孫鵬今（28）晚也透過所屬「影一製作公司」發律師聲明，強調惡意中傷與不實言論已影響孫鵬個人聲譽，將採取誹謗、損害名譽等訴訟。

孫鵬（左起）及孫安佐、狄鶯受爆料所苦。（翻攝自IG）孫鵬（左起）及孫安佐、狄鶯受爆料所苦。（翻攝自IG）

回顧事件，J女於昨日爆料孫安佐劈腿成性，還說狄鶯與孫鵬夫妻兩人經常發生爭吵、狄鶯不願照料失智婆婆，這些謠言已遭孫安佐本人、經紀人、狄鶯否認。怎料，J女又爆料當年孫鵬出軌買房給緋聞女星、狄鶯氣到拿菜刀自殘，完全踩到孫家底線。

【孫鵬律師聲明全文】

近日有特定人士及媒體針對本公司旗下藝人孫鵬先生及其家人為不實指控及所謂之爆料，本公司深感遺憾並予以譴責。

孫鵬先生向為本公司重要藝人，長期以來在演藝事業之表現有目共睹，任何惡意中傷孫鵬先生及其家人的不實言論，已嚴重損害孫鵬先生之個人聲譽。

現本公司鄭重呼籲各媒體與社會公眾，在登載與傳閱此類所謂爆料事件時，對於未經查證之傳述與流言，切勿予以渲染或轉載，以免觸法，並對當事人造成二次傷害。

本公司並正式聲明，對於此類故意損害孫鵬先生及其家人之不實傳述，及散佈該等訊息之行為人，本公司將會同孫鵬先生，採取一切必要之法律行動，包括但不限於提出誹謗、損害名譽等訴訟，以維護孫鵬先生之合法權益。

孫鵬透過「影一製作公司」發出律師聲明。（經紀人提供）孫鵬透過「影一製作公司」發出律師聲明。（經紀人提供）

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

點圖放大body

