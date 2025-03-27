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昔為減肥「10天只喝水」！志祺七七曝變帥進化史 揭社群吸睛關鍵

〔記者林欣穎／台北報導〕李四端主持八大《大雲時堂》，日前邀來百萬網紅「志祺七七」張志祺擔任嘉賓，在節目大方談整形、減重後的新塑形象讓他在生活中獲得更多關注，他表示：「外貌真的是一個非常強的力量，以前從來沒有體驗過這種事情，我覺得現在的樣子，有點符合主流社會帥氣的定義。」坦言外貌的改變為他帶來更多的機會。

張志祺（右）和主持人李四端相談甚歡。（八大提供）張志祺（右）和主持人李四端相談甚歡。（八大提供）

張志祺表示，最初做了近視雷射手術後，發現大小眼好像有點嚴重，覺得看起來沒有精神，所以想說要去調整一下，接著他也下定決心認真減肥，為了達到目標體重，甚至曾經將近10天完全以水和電解質當作主要的進食內容物，但他以過來人的經驗分享：「這超級不健康，勸大家不要嘗試！」

回顧創業初期，隨著社群媒體的爆發，張志祺和合夥人創立的工作室成長得非常劇烈，當時發表的圖文內容，很多是與社會議題相關，「因為資訊設計簡單來說，是在把複雜的議題變簡單，跟把無趣的東西變得好玩！」

而最複雜又最無趣的資訊，通常都是政策溝通、衛教資訊，「所以一開始我們的第一個案子，其實是疾管署發給我們的，要做一個肺結核的宣傳懶人包。」於是開始把早期網路上那種純文字的懶人包，變成結合圖文的新型式，並在執行接案的過程中，意識到必須得讓更多人知道這是自家工作室創作的產物，藉以讓大家認識自己的品牌。

張志祺分享外貌的改變為他帶來更多機會。（八大提供）張志祺分享外貌的改變為他帶來更多機會。（八大提供）

張志祺分析自己成功的因素來自於對機會抱持開放的態度，勇於嘗試之外，也要控制嘗試的力度，「你不能夠只有油門，沒有剎車！就像F1賽車一樣，你能夠跑完，剎車扮演著很關鍵的角色。」他也提醒計劃創業的人，要有適度的停損點。

從2018年開始，張志祺每天固定七點在自己的頻道更新內容，持續至今長達六年之久，這讓李四端十分佩服：「光是這個持久不懈，就不得了了！」張志祺透露這樣的堅持的確很辛苦，要犧牲很多事情，更不諱言也曾有過倦怠時期，「但那個時候我就會想辦法，再調整一下自己的工作狀態，然後要再增加一些有趣的事情。」

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