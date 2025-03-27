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娛樂 最新消息

誰在保護黃子佼？名嘴曝「背後有強大力量」：過得依舊滋潤

黃子佼遭台北地檢署依《兒童及少年性剝削防制條例》持有兒少性影像罪起訴。（資料照，記者陳逸寬攝）黃子佼遭台北地檢署依《兒童及少年性剝削防制條例》持有兒少性影像罪起訴。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕黃子佼被指控在「創意私房」論壇購買少女淫片，遭台北地檢署依《兒童及少年性剝削防制條例》持有兒少性影像罪起訴，昨（26日）下午案件進入第六次開庭審理。名嘴黃智賢今發文透露有一股強大的力量在強力保護黃子佼，更批對方日子過得很滋潤。

「誰在保護黃子佼？」黃智賢提出疑問，她提到黃子佼說10年間他買、看性剝削兒少影片是為了紓壓，「他手頭的片子，最小的受害兒童是10歲，這是人？可以點餐的高級會員黃子佼，要藉著鞠躬，想換重回娛樂業？當然要讓他永遠無望重回，更要讓無數的黃子佼，被判重罪，因為就像叫唆殺人一樣，是犯罪的一環，甚至是發動者之一。」

網友看到後表示認同，「真的不行，公眾人物道德標準也要有」、「這已經不是看未成年影片的問題了，他是VIP會員，據傳還可以要求指定喜歡的女童做某些他的嗜好，業者會再次侵害女童配合VIP要求，這種人罪大惡極！」

此外，黃智賢也質疑從娛樂圈到司法界似乎存在一股強大的力量，在背後極力保護黃子佼，讓他的處境並未受到真正的影響，日子依然過得滋潤。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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