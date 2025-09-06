羅景壬怒反擊！遭指不履約「爽領2872萬」 正式提告國民黨

〔記者蕭方綺／台北報導〕國民黨日前質疑就業安定基金在2022至2024年間，補助導演羅景壬團隊合計達2872萬元，指稱補助不符合基金使用目的，甚至質疑羅景壬團隊曾替總統賴清德拍攝競選影片《在路上》，如今又參與電視劇《零日攻擊》，疑似「投桃報李」。導演羅景壬昨宣布，已正式向法院遞狀提告，認為國民黨言論嚴重傷害其名譽，呼籲社會正視對文化創作者的打壓。

羅景壬指出審計部早有公開報告，得標單位是三家大型媒體公司，並非他本人。他僅是受製作公司邀請，擔任「勞動節廣告」導演，僅收取低於一般行情的導演費，國民黨卻刻意隱匿事實，將龐大金額加諸在他個人名下，甚至指控「不履約」，「若非惡意，動機令人費解。」

請繼續往下閱讀...

導演羅景壬（左）、藍葦華合作影集《零日攻擊》。（零日文創提供）

他強調支持在野黨監督政府，但國民黨未提出任何舉證，就公開指名道姓誣指他涉案，已構成人格謀殺。自8月18日國民黨記者會以來，相關報導鋪天蓋地，使社會大眾誤解其人格，甚至有媒體誤稱他「已列被告」。

羅景壬認為此舉恐非單純針對個人，而是意圖整肅創作者、打擊文化工作者，並藉《零日攻擊》事件製造寒蟬效應。他擔憂國民黨未來可能將矛頭轉向更多導演與創作者，對文化環境造成嚴重打擊。

他也直言自己近30年來一直是自由導演，沒有公司、團隊或補助紀錄，卻被抹黑成「團隊貪婪領取補助」，完全不符事實。他強調提告是為了「讓台灣人民目睹，在光天化日下，政黨如何能無中生有。」

羅景壬呼籲言論自由固然重要，但民意代表的言論影響巨大，更應承擔高度查證義務，不能將惡意造謠隱藏在言論自由的保護傘下。他表示，將透過司法救濟，捍衛自身清白，也守護文化工作者免於遭受打壓。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法