台灣當然要自由要呼吸！ 陳慕義沉痛發聲

陳慕義一早憂心忡忡在臉書發文。（翻攝自陳慕義臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕今（27）日一早7點左右，金馬獎最佳男配角得主陳慕義憂心忡忡在臉書發文，點名有75個「學者」說總統賴清德總統就任後言論自由空間快速遭到壓縮，戒嚴時的思想審查已降臨台灣上空，他氣憤表示：「台灣當然要自由要呼吸，任何試圖操縱破壞台灣民主、自由、人權、法制的，就是台灣的敵人。」

中配網紅「亞亞」劉振亞鼓吹武統，移民署廢止其依親居留許可，前晚8時多從松山機場搭機回中國，卻也撕裂台灣和諧氛圍，一早陳慕義發文沒提亞亞事件，但似也呼應目前台灣面臨處境。

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陳慕義說，言論自由可以如下光景「無所不在的金色光芒，凝結、集中、射落」、「追尋的、青春的、受傷的、顫抖的、徬徨的」，並表示：「這樣的思想，一定不需審查，可以貼在捷運供大家看。」

話鋒一轉，陳慕義堅定表示，台灣當然要自由要呼吸，任何試圖操縱破壞台灣民主、自由、人權、法制的，就是台灣的敵人；任何試圖侵略台灣的國家，就是台灣的敵國。」

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