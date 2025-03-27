小勞勃道尼、初代X戰警參戰！《復仇者聯盟5》直播5個半小時曝卡司

回歸演出最新反派「末日博士」的小勞勃道尼在直播最後壓軸現身。（翻攝自YouTube）

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威影業於台灣時間今（27）日宣佈《復仇者聯盟：毀滅日》（Avengers: Doomsday，暫譯）（可暫稱《復仇者聯盟5》）正式開拍，並直播5個半小時公佈卡司陣容，包括初代《X戰警》中的變種人X教授、萬磁王等人都回歸演出，壓軸公布的則是回歸演出最新反派「末日博士」的小勞勃道尼，他也親自現身。

全新「驚奇4超人」將於今年暑假的《驚奇4超人：第一步》登場，左起喬瑟夫昆恩、佩德羅帕斯卡、凡妮莎寇比及艾邦摩斯貝克許。（漫威影業提供）

整場直播以曝光有著演員姓名的片場椅子的形式，大約10幾分鐘一個演員的「龜速」一個一個曝光，揭曉了27名演員，包括《X戰警》的X教授、萬磁王、獨眼龍、魔形女等角色，雷神索爾、洛基也回歸，以及全新美國隊長與黑豹，還有蟻人、尚氣，以及今年陸續推出的新《驚奇4超人》、《雷霆特攻隊*》都加入。

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下個月上映的《雷霆特攻隊*》成員們也將現身《復仇者聯盟：毀滅日》，左起大衛哈伯、漢娜約翰卡門、賽巴斯汀史坦、佛蘿倫絲普伊、懷特羅素。（漫威影業提供）

雖然有查寧塔圖飾演的「金牌手」，但影迷期待的死侍與金鋼狼暫時不在名單裡，還有蜘蛛人也不在其中，同時，先前傳聞也將回歸漫威電影宇宙的前任「美國隊長」克里斯伊凡也未名列，因此此直播透露的有可能不是完整陣容。

接下來兩集《復仇者聯盟：毀滅日》、《復仇者聯盟：秘密戰爭》（皆為暫譯）由羅素兄弟回歸執導，兩人也暗示，復仇者聯盟系列後續的故事將會往「非常震撼」的方向發展。《復仇者聯盟：毀滅日》目前定檔2026年5月於全球上映，《復仇者聯盟：秘密戰爭》則於2027年5月登場。

漫威影業曝光《復仇者聯盟：毀滅日》演員陣容（按照曝光順序）

「雷神索爾」克里斯漢斯沃

「隱形女」凡妮莎柯比

「美國隊長」安東尼麥基

「酷寒戰士」賽巴斯汀史坦

「黑豹」莉蒂西亞萊特

「蟻人」保羅路德

「美國刺客／約翰沃克」懷特羅素

「納摩」泰諾克烏爾塔

「石頭人」艾邦摩斯貝克許

「尚氣」劉思慕

「葉蓮娜」佛蘿倫絲普伊

「野獸」凱爾希格蘭莫

「哨兵」路易斯普曼

「獵鷹」丹尼拉米雷茲

「霹靂火」喬瑟夫昆恩

「紅色衛兵」大衛哈伯

「恩巴庫」溫斯頓杜克

「幽靈」漢娜約翰卡門

「洛基」湯姆希德斯頓

「Ｘ教授」派屈克史都華

「萬磁王」伊恩麥克連

「藍魔鬼」 艾倫康明

「魔形女」麗貝卡羅梅恩

「獨眼龍」詹姆斯馬斯登

「金牌手」查寧塔圖

「驚奇先生」佩德羅帕斯卡

「末日博士」小勞勃道尼

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