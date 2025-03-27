馬力歐租屋33年！出手置產「給妻小一個家」 53歲償房貸：不丟臉

〔記者邱奕欽／台北報導〕馬力歐與愛妻劉恩忻婚後育有寶貝女兒卜蜜，今年恰巧為夫妻倆的銅婚週年，不僅順利挺過7年之癢，甚至「做人有成」於7日喜迎寶貝兒子卜大萬的誕生。租房33年，馬力歐去年晉升為有房族，不過此前他寧可租屋也堅決不買房，最終為了給妻小「一個家」轉念置產，年屆53歲仍賣命工作還房貸，即便如此也樂此不疲。

馬力歐自高雄北漂工作租屋逾33年，在歷經一波三折後終於擺脫無殼身分，他近日在節目《單身行不行》透露此前不願買房，主要歸咎在台北的房價貴得驚人，若以3萬元一個月的房租計算，20年下來加上通膨頂多花費750餘萬，他因此深感不解地說：「為什麼要揹一個1000多萬的債？」導致不買房的想法早已根深蒂固。

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馬力歐（右）終結33年租屋生活，不辭辛勞為妻小買房。（翻攝自臉書）

不過，馬力歐的小11歲愛妻則持不同想法並認為「沒有一個家是不穩定的」，夫妻倆不但沒有共識，更因意見相左大吵一架，愛妻甚至一度氣憤脫口，「那沒關係，你錢借我！我再還你！」聽聞此言，馬力歐認為夫妻間不應談及借、還，因此選擇讓步與妻小一起賞房，兩人幾經探訪後對「家」終於有共識，甚至請來設計師討論裝潢等細節，不過礙於價格壓太低，導致夢想中的「家」被他人以較高的金額買走。

所幸，夫妻倆又相中一間格局相似的物件，馬力歐此刻也認為是該給妻小一個「家」，最終決定出手置產。為了賺取更多收入，如今年屆53歲的他仍卯足全力接活動、通告、演講、婚禮主持等，不僅能有效利用時間，賺錢速度也相對更快，寧可自己辛苦也要讓妻小舒服過日子，他更豁然表示：「不丟臉！這些都不丟臉，都是光明正大表演的事情！先把錢賺到！」

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