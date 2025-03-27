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娛樂 最新消息

（專訪）曹雅雯暴瘦現蹤！遭爆195公分高帥新歡 親揭真實關係

曹雅雯出道15年，首度在高雄舉辦大型個唱。（記者潘少棠攝）曹雅雯出道15年，首度在高雄舉辦大型個唱。（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／專訪〕台語歌后曹雅雯遭到狂粉騷擾多時，至於身旁是否有護花使者，她無奈笑說真的只有經紀人陪伴，被問到是否要找身高195公分的緋聞新歡「劉先生」當保鑣，她聽了笑說：「我是真的有開玩笑跟他講過。」重申與對方就是好友關係。

曹雅雯曾與許富凱、張三傳緋聞，更被爆出過秘婚消息，甚至被粉絲亂點鴛鴦譜，懷疑她與經紀人小君飄出曖昧情，桃花不少可說是「男女通吃」。

曹雅雯受訪，大方回應緋聞戀情。（記者潘少棠攝）曹雅雯受訪，大方回應緋聞戀情。（記者潘少棠攝）

正在籌備高雄演唱會的曹雅雯遭狂粉盯上，招認近來除了工作，其他時間都是乖乖待在家，而她去年因為厭食症暴瘦超過10公斤，目前仍在努力吃胖中。

曹雅雯強調身體狀況已在恢復中，「厭食的部分有好轉了，為了演唱會一定會認真調養，之前休息幾個月，狀況有比較好。」

出道15年的曹雅雯，首度在南台灣舉辦大型演唱會，4月12日在高雄衛武營開唱，除了演唱自己的歌曲，也會重現當年在歌唱比賽《明日之星》的參賽歌曲，其中也包括了台語天后江蕙的金曲。

台語歌后曹雅雯正在籌備演唱會，預告有嘉賓助陣。（記者潘少棠攝）台語歌后曹雅雯正在籌備演唱會，預告有嘉賓助陣。（記者潘少棠攝）

曾奪下兩屆台語歌后的曹雅雯，一直有發行國語歌曲的想法，她預告今年會先發行兩到三首的國語新歌，加碼預告高雄演唱會會有神秘嘉賓助陣，「是女生，還是位實力派唱將。」演唱會購票可洽年代售票。

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