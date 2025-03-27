還記得她嗎？唱紅洗腦歌《好想你》 四葉草吐露近況「運氣爆棚」

四葉草曾唱紅洗腦歌曲《好想你》。（翻攝自微博）

〔記者陳慧玲／台北報導〕馬來西亞歌手「四葉草」朱主愛3月7日剛過完28歲生日，昨（26日）晚她在社群分享到芬蘭旅行照片，一張張極光美照讓網友看了直呼羨慕。

四葉草在芬蘭看到夢幻極光。（翻攝自微博）

過去四葉草曾演唱黃明志創作的洗腦歌《好想你》，這首歌獨唱版至今點擊已超過6500萬次，另外她和黃明志合唱的《好想你2.0》版也有超過兩千多萬次點擊，當時歌曲太紅，還有其他歌手向黃明志邀歌時，直接說希望寫一首像《好想你》這樣的作品。

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四葉草看到極光趕快許願。（翻攝自微博）

這次四葉草去芬蘭幸運看到極光，她談到：「終於完成了從小就一直想完成的其中一個願望！只是沒想到運氣爆棚，是難得的極光自助派對大爆發！」

四葉草看到極光，直呼是幸福時刻。（翻攝自微博）

四葉草說：「不貪心，就許了一個願望，希望能實現！這份幸福和大家分享，有些事真的是不要再給自己理由，想做的事就不留遺憾沖鴨（衝呀）！」

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