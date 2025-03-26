台灣巨型壽桃太威了！SEVENUS被嚇到驚呼張大嘴巴

由Heejae、Ireah合組的韓國雙人組合SEVENUS錄製電台節目宣傳。（Hit Fm提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕由Heejae、Ireah合組的韓國雙人組合SEVENUS第四度來台北，3月22日將舉辦演唱會，日前錄製電台節目宣傳，更收到了工作人員準備的大型壽桃，替生日的Ireah祝壽。

Heejae、Ireah看到大型壽桃忍不住張大嘴巴，感到非常好奇，「耐玩DJ」Bryan解釋，壽桃是用來慶生的糕點，至於上面的壽字則是代表長壽健康，祝福SEVENUS能一直大紅大紫。

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至於壽星許了什麼生日願望，Ireah表示，這次生日很幸福，台北的粉絲也特別為他舉辦了生日應援活動，希望每次生日都能跟粉絲一起慶祝，每年都一起在演唱會留下美好的回憶。

SEVENUS發行第二張迷你專輯《STAY TUNED》，Ireah表示，專輯名稱意味著期許SEVENUS可以被持續關注，讓更多人一直喜愛他們的音樂；Bryan則說，看到專輯名稱很有共鳴，在主持廣播時最常跟聽眾說的就是STAY TUNED，看到這張專輯發行時就覺得一定很合電台DJ胃口。

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