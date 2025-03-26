東方不敗被控管！張清芳親揭晚上10點門禁 沒回家電話就響了

張清芳呼籲社會大眾一起正視、關懷銀髮族的長照。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕歌壇東方不敗張清芳擔任埔里基督教醫院籌建長照大樓公益大使，她今天出席記者會，呼籲社會大眾一起正視、關懷銀髮族的長照。

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張清芳的母親高齡91歲，現在仍與她同住，歌后受訪分享媽媽的長壽祕訣，認為就是「活得自在」。

張清芳呼籲社會大眾一起正視、關懷銀髮族的長照。（記者陳奕全攝）

張清芳笑說：「我這樣講可能會有點不禮貌，但我爸爸走得早，媽媽過得自在，也不用伺候男人。」更笑說媽媽耳聰目明，所以現在她仍有門禁時間，只要晚上10點沒回家，就會接到媽媽的關切電話。

張清芳更表示，「我嚴重警告她，不能打給我，所以她現在會改打給我的司機。」其實孝順的張清芳很開心能有母親的陪伴，她的大兒子Nathan人在美國念書，小兒子之後也會到國外求學，接下來就是要迎接自己的人生下半場。

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