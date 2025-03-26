晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

東方不敗被控管！張清芳親揭晚上10點門禁 沒回家電話就響了

張清芳呼籲社會大眾一起正視、關懷銀髮族的長照。（記者陳奕全攝）張清芳呼籲社會大眾一起正視、關懷銀髮族的長照。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕歌壇東方不敗張清芳擔任埔里基督教醫院籌建長照大樓公益大使，她今天出席記者會，呼籲社會大眾一起正視、關懷銀髮族的長照。

相關新聞：（影）江蕙復出幕後推手是她！小巨蛋嘉賓人選曝光：滿心期待

張清芳的母親高齡91歲，現在仍與她同住，歌后受訪分享媽媽的長壽祕訣，認為就是「活得自在」。

張清芳呼籲社會大眾一起正視、關懷銀髮族的長照。（記者陳奕全攝）張清芳呼籲社會大眾一起正視、關懷銀髮族的長照。（記者陳奕全攝）

張清芳笑說：「我這樣講可能會有點不禮貌，但我爸爸走得早，媽媽過得自在，也不用伺候男人。」更笑說媽媽耳聰目明，所以現在她仍有門禁時間，只要晚上10點沒回家，就會接到媽媽的關切電話。

張清芳更表示，「我嚴重警告她，不能打給我，所以她現在會改打給我的司機。」其實孝順的張清芳很開心能有母親的陪伴，她的大兒子Nathan人在美國念書，小兒子之後也會到國外求學，接下來就是要迎接自己的人生下半場。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中