晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

正妹直播主狂嗑30盤肉！曝「驚人伙食費」

菲IRIS食力驚人。（17LIVE提供）菲IRIS食力驚人。（17LIVE提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕17LIVE顏值直播主菲IRIS工作之餘最愛宅在家裡看書、追劇、手作，或看展覽，也愛解鎖各地美食。身材修長纖細的她不僅喜歡台灣美食，更是隱形版大胃王，曾與朋友約吃到飽餐廳，她一連可以磕光30盤肉。

菲IRIS目前從事保養品銷售的工作，一年前因為常常亂入在17LIVE開播朋友的直播間，並跟網友亂聊天，而無厘頭的聊天風格，被網友推坑來開播，從此開啟她斜槓踏上直播主之路，她的真性情圈粉無數，曾創下月營收千萬寶寶幣的好成績。

食力驚人的她常常容易覺得肚子餓，每餐需吃下兩到三人份餐點才會有飽足感，有時開播網友還會主動提醒她去補充熱量，「有一次還因為餓到肚子發出聲音被網友聽到，他們大笑後又叫我趕快去吃東西。」但她也透露因為太會吃，每個月的伙食費高達三萬元，堪比一個小家庭的每月伙食費，對她是筆不小的負擔。

而為了省錢她常常自己開伙，每餐用4-5人份的炒鍋（直徑28公分）炒菜，一餐可以吃掉兩條絲瓜或一天一顆高麗菜，「我每餐一定要吃一大鍋，不然很容易覺得餓。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中