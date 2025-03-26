正妹直播主狂嗑30盤肉！曝「驚人伙食費」

菲IRIS食力驚人。（17LIVE提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕17LIVE顏值直播主菲IRIS工作之餘最愛宅在家裡看書、追劇、手作，或看展覽，也愛解鎖各地美食。身材修長纖細的她不僅喜歡台灣美食，更是隱形版大胃王，曾與朋友約吃到飽餐廳，她一連可以磕光30盤肉。

菲IRIS目前從事保養品銷售的工作，一年前因為常常亂入在17LIVE開播朋友的直播間，並跟網友亂聊天，而無厘頭的聊天風格，被網友推坑來開播，從此開啟她斜槓踏上直播主之路，她的真性情圈粉無數，曾創下月營收千萬寶寶幣的好成績。

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食力驚人的她常常容易覺得肚子餓，每餐需吃下兩到三人份餐點才會有飽足感，有時開播網友還會主動提醒她去補充熱量，「有一次還因為餓到肚子發出聲音被網友聽到，他們大笑後又叫我趕快去吃東西。」但她也透露因為太會吃，每個月的伙食費高達三萬元，堪比一個小家庭的每月伙食費，對她是筆不小的負擔。

而為了省錢她常常自己開伙，每餐用4-5人份的炒鍋（直徑28公分）炒菜，一餐可以吃掉兩條絲瓜或一天一顆高麗菜，「我每餐一定要吃一大鍋，不然很容易覺得餓。」

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