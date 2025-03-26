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娛樂 最新消息

外景巴士性侵女星！ 日男星齊藤慎二遭起訴

齊藤慎二遭爆性侵醜聞。（翻攝自IG）齊藤慎二遭爆性侵醜聞。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本搞笑團體「Jungle Pop」的成員齊藤慎二，去（2024）年被控在電視台外景巴士內性侵一名20多歲女藝人，東京地檢署今（26日）以不同意性交、不同意猥褻罪起訴。

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日本放送協會（NHK）引述搜查相關人士報導，齊藤慎二涉嫌在一輛停在東京都新宿區的保母車內性侵1名20多歲女藝人，受害女子前往報案後表示，「絕對不會原諒他！」事後，齊藤慎二面對警方調查坦承犯案，工作全面暫停，經紀公司也於官網發聲明暫停演藝工作。

不過，齊藤慎二的妻子瀨戶Saori在IG回應此事，稱部分報導與事實不符，受害女子曾經主動交換聯絡方式、追蹤社群。她強調，目前已經向警方調閱涉案的外景巴士行車記錄器影像，「我想傳達的是，這不是單方面的行為」。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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