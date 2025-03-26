擁26家店年收破10億！阿緯宣布新喜訊 棒棒堂復出演出預熱中

〔記者林欣穎／台北報導〕棒棒堂成員阿緯近年轉型做餐飲已坐擁26家店、年收破十億堪稱「餐飲大亨」，他所創立的緯豆集團今年邁入創立十週年里程碑，阿緯）日前舉辦集團春酒慰勞辛苦的員工們，現場邀請八三夭、「王子」邱勝翊與「毛弟」邱宇辰擔任演出嘉賓，阿緯更親自撮合王子、毛弟重現JPM經典舞台。

為感謝超過700位員工的努力與付出，緯豆集團舉辦春酒盛會，邀請阿Ken擔任主持人，表演則找來天團八三夭、王子與毛弟輪番開唱，阿緯笑說：「這次整場春酒印象最深刻的就是我撮合了JPM合體演出，幫很多粉絲完成了他們的夢想，沒想到當天社群上討論超熱烈，但好像沒什麼人知道這場春酒是我辦的。不過看到大家這麼開心，我就覺得值了。」

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而提到邀請八三夭的契機，他也說道：「八三夭是我太太的多年好友，我們全家都很喜歡他們的歌，公司員工也很期待他們的現場演出，所以這次終於邀請成，真的很開心。」

王子（左）、邱宇辰（右）和阿緯交情深厚，力挺出席擔任春酒神秘嘉賓。（緯豆集團提供）

阿緯從藝人轉型成為老闆角色，阿緯分享心態上差很多，以前是綜藝人，現在是爸爸、是老闆，講話和做事都變得比較穩重，也更全面去思考每件事的影響。提到家庭，阿緯也提到：「真的很感謝老婆撐著，常被她唸除了知道小孩名字，其他什麼都不知道，這也是我最想調整的地方。」

阿緯也分享今年最想達成的目標不外乎就是在事業上公司繼續穩定成長，也想讓員工在這裡留下很多值得回憶的時刻，他表示：「一起努力向前的感覺真的很棒！」更希望身邊的人都健康、平安，家庭快樂，就是最棒的事。

此外，阿緯也透露最近正在籌備棒棒堂的復出演出：「心情其實很複雜又很興奮。距離上一次一起表演已經十幾年了，可能會有很多不完美的地方，但我們一定會帶來最有誠意、最有回憶的演出，謝謝大家一直以來的支持。」

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