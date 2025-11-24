自由電子報
娛樂 最新消息

出運啦！土星、水星恢復順行…12星座11/24～11/30喜迎「默默賺大錢」

掰了水逆！本週趕快振作起來，廢物模式解除，默默賺大錢！（達志影像）掰了水逆！本週趕快振作起來，廢物模式解除，默默賺大錢！（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2025第三波重磅級「水逆」終於在本週即將結束，這意味著那些莫名奇妙發生的倒楣事、溝通障礙或錯誤決策，都會開始恢復正常與清晰，集體從「水逆」導致的「爛泥模式」中恢復理智。星座專家「安德魯的賤聲房」提醒，對準備著手2026年度計劃的人來說，本週絕對是不容錯過的最佳時機。    

【11/28土星在雙魚順行】

擺脫水逆的糾纏，集體從「爛泥模式」恢復理智！土星在占星學中「為「業力之王」它掌管責任、紀律、時間、結構、長期目標以及現實考驗，安德魯解釋，「當土星恢復順行，代表之前的回顧與調整期結束，能量開始穩定並向前推進。」

承諾、責任與穩定性，逐步回到正軌，工作恢復節奏！所有人突然開始想把人生整理一下，感情整頓一下，像是戒掉曖昧、丟掉爛朋友、封鎖爛前任…諸如此類的際遇，都會為你帶來正向改變。 

【11/30水星在天蠍順行】

水星掌管溝通、思考、學習、資訊傳遞、電子產品、短途旅行和合約簽署。水星順行，意味著它掌管的領域將恢復正常與清晰：

1. 溝通效率提升

2. 計畫順利啟動

3. 思緒清晰，決策果斷 

兩個順行事件在月底接連發生，共同標誌著一個從修正期過渡到行動期的關鍵時刻：

•土星順行為你提供穩固的基礎和明確的長期方向。

•水星順行則為你的日常執行、溝通和計畫推進清除了障礙。

這是一個將內在深思（土星逆行）和重新審視（水星逆行）的成果，轉化為堅實行動的最佳時機。 

所有人終於不再講廢話、繞圈子。全世界一起從垃圾堆爬起來，你該知道的、該看到的、該拿到的錢，全部開始動起來。

♈牡羊座｜爆衝但好運的代表！

．工作：你這週的能量＝喝了4罐蠻牛外加人生大覺悟。你做事效率快到同事懷疑你失戀。而且重點是～你做得還特別好。有升遷、加薪的好運。

．感情：你整個像「愛情炸彈」。想愛、敢愛、但是超沒耐心。曖昧的人只要慢回你5分鐘，你會直接想封鎖。結果其實對方只是在洗澡。

．財運：被拖延的案子會回來，舊客戶會突然想回來找你；之前說好卻一直拖的款項會入帳，朋友有可能拉你去做一個小副業卻意外變金雞母。

．健康：火大、講太快、急到跌倒、暴飲暴食、爆肝都有可能。把節奏放慢一點，對你比較好。

．幸運數字：08、14、27

．幸運色：紅、白、鋼鐵灰 

 

♉金牛座｜沉默但狠，本週是你默默賺大錢的開始！

．工作：本週氣場超強，那種「我不講太多，但我做的比你們全部都好」的霸氣直接炸出來。別人覺得你安靜，其實你心裡在盤算明年的薪水要調多少。真正的狠人就是你。

．感情：變穩、變冷靜、變清醒。你會突然看開一個人，或突然想把一段感情拉到下一個階段。單身的會被成熟型，經濟穩定型的人盯上。

．財運：專業技能賺到錢（寫、做、創作、顧問）。國外、跨平台、跨語言的機會顯現；審計、會計、理財相關報酬開始動；朋友介紹的「正經」合作案會帶給你意外收入。

．健康：胃口變大＋肩頸硬到爆-標準金牛壓力病，要好好放鬆一下哦！

．幸運數字：03、17、31

．幸運色：黑、墨綠、灰咖 

 

♊雙子座｜嘴變靈、腦變快、廢物模式解除！

．工作：水星順行＝你的腦終於不罷工。你接到什麼任務，都能把它講到讓全公司的人信你、服你、愛你。之前跟你對著幹的人這週會突然閉嘴。人際關係好～一切就都順了。

．感情：你會突然想深聊，那種聊到心坎裡的赤裸裸溝通，會讓你的伴侶更靠近你，單身的會遇到一個「看起來內向但其實變態地懂你的人。」請好好把握！

．財運：銷售、直播、業務、寫文案、教學這些行業本週都會還蠻棒的，以前卡住的合作案重新啟動，延遲的款項一次入賬，你的嘴本身就是財富（記得多講）。

．健康：容易睡不好、太嗨、腦袋高速運轉。要找方法讓自己靜下來。

．幸運數字：10、22、28

．幸運色：黃、銀、寶藍  

 

♋巨蟹座｜超強、超細心、超暖的一週（但你心很累）！

．工作：你這週像是公司唯一清醒的人。大家慌成一團，只有你默默把問題解決。會有人突然感謝你，你會懷疑對方是不是要借錢。適時接受別人的善意，你會輕鬆一點。

．感情：你本週的感情能量很「成熟」。不是甜，是實際。會談到真正重要的事，如：金錢、責任、未來、生活方式，雖然不浪漫但很穩定。

．財運：出現在家庭補助、過去努力的回報、舊客戶回頭找你；做越久越穩的收入（像正職、長期合作），要特別注意：房地產、家用相關的錢有變動。

．健康：胃、腸、胸口緊，情緒壓力還是本週大魔王。

．幸運數字：02、15、24

．幸運色：藍、白、沙色 

 

♌獅子座｜全場焦點，走到哪都像主角！

．工作：你這週魅力強到你自己都被嚇到。你講一句，別人做三句。有人會因為你一句鼓勵，努力到凌晨兩點還不下班，本週想低調都難。

．感情：你是這週的「行走費洛蒙」。連不該喜歡你的人，都會突然對你示好。單身的會被追到心累。想大喊：麥擱來呀！有伴的會被當寶寶疼！

．財運：本週要多曝光，有關舞台、直播、簡報、創作會讓你有不錯的進帳。請注意你的形象，形象提升會帶來的新訂單或邀約。

．健康：喉嚨、火氣、心悸。做事不要太猛，講話不要太大聲。

．幸運數字：04、16、33

．幸運色：金、紫、夜黑 

 

♍處女座｜你不再崩潰，你開始發光！

．工作：你這週是真的「爽做」。不是因為工作少，是因為你突然覺得所有人都比你笨。你做得快、做得好、做得狠。這禮拜你是老闆的掌上明珠。

．感情：既理性又可愛的一週。你會主動談感受，但不情緒化。本週眼光超精準！

單身的會遇到一個對你超有耐心的人，要懂得珍惜！

．財運：本週精準投資、績效獎金、顧問收入會讓你荷包滿滿。越細節的行業越賺，整理、修復、檢查、分析，健康與生活服務類的收入上升。

．健康：腸胃、筋骨、壓力性頭痛報到，要好好愛自己喔。

．幸運數字：05、12、29

．幸運色：白、灰、深綠 

 

♎天秤座｜外表風平浪靜，內心爆炸忙碌！

．工作：你這週表面微笑、內心吶喊。不過你做事漂亮，合作能力滿分。別人表現不好，你一出手直接完勝。記得把功勞分享出去，你的小人就會比較少。

．感情：水星順行完全救你。原本卡住的溝通突然順到你不敢相信！單身的會遇到很好聊、超穩定的人。不要因為外表不合你意就拒絕往來喔，他有可能是你的「命中注定」。

．財運：有關於合約、法律相關、合作案重新啟動。特別注意～顏值帶財：拍照、直播、品牌合作、社群曝光、粉絲互動的相關產業會帶來商機。

．健康：腰、腎、多喝水，多運動，會讓你更健康。

．幸運數字：03、11、30

．幸運色：粉、奶白、深藍 

 

♏天蠍座｜主宰者模式 ON，你比這週的水星還狠！

．工作：水星在你家順行，你直接開天眼！你會直接指出問題核心，同事還以為你偷看他們的LINE。本週不要逃避你已經看到的答案，請相信直覺。

．感情：你這週魅力是可以收割全場那種。講話又真又甜，有伴會非常黏你。是你表現的大好機會，要感情升級的趁這週。單身天蠍會吸引成熟又神秘的桃花。但對方來頭不小，請評估自己的實力。

．財運：適合深度合作、會有投資收益、分潤、隱藏收入、佣金入帳；有副業的會突然爆單。

．健康：內分泌失調，請調整你的作息，本週身體狀況有點失控。

．幸運數字：08、19、27

．幸運色：黑、酒紅、深藍 

 

♐射手座｜終於變成熟，難得靠譜！

．工作：你這週異常穩重。合作超順利，你會遇到一個跟你互補的人，你負責衝，他負責把你撿回來。天衣無縫點合作，會讓你殺出一條血路。

．感情：你會突然想安定，好好的過日子，不想玩，也玩不動了，近期請不要挑戰高難度的戀情，要投入前，確認多方跟你是不是三觀一致，容易遇到好聊、好看、但不黏的對象。

．財運：合作、分潤、平台收益、出版、課程、國外、旅行的行業會有賺錢機會

這週會突然多出很多新的案子。

．健康：撞到東西、肌肉拉傷。全部都會是因為你的粗心造成的。

．幸運數字：12、21、30

．幸運色：藍、橘、白 

 

♑魔羯座｜爆強一週，你的努力全世界都看見了！

．工作：你比AI還AI。土星順行，你整個人開機到 120%。同事做不完的，你一個下午做完。升遷加薪的機會本週都被你獨佔。

．感情：你這週難得柔軟到你的伴侶認不出來，有伴的會越來越穩定。單身的會吸引工作型、成熟型的桃花。年紀可能會有些差距，但不要怕，要勇敢追愛。

．財運：會發生在績效獎金、升遷補貼、老客戶續約、專業費用上升；你以為沒戲的案子突然復活，副業或第二收入解凍，慢慢開始看到進帳。

．健康：本週行事比較急，要特別注意意外出現，尤其在交通的部分。

．幸運數字：06、17、32

．幸運色：灰、墨綠、黑金 

 

♒水瓶座｜靈感大爆走，本週創意＝現金流！

．工作：你這週像被宇宙直接下載資料。靈感像喝醉酒一樣狂湧。最可怕的是：你真的「有在做事」，不是想想而已。

．感情：你突然會願意講內心話，那種超級私密的事情，你竟然願意講。本週感情會急速升溫，單身的會遇到奇怪、但超對頻的人，再聊久一點會更穩定。

．財運：在創作、直播、平台分潤、科技、設計類的方向會賺到錢；也會有突發合作，或朋友揪你一起賺錢的機會。

．健康：睡眠不足、腦袋燒、神經疲勞。要避免過勞的情形出現。

．幸運數字：02、18、29

．幸運色：靛藍、灰銀、黑 

 

♓雙魚座｜你終於睡醒了，宇宙都給你拍拍手！

．工作：土星順行＝你人生清醒度＋300%。你這週是「會做事的雙魚」。而且是那種把爛攤子整理得很美的等級。本週你會是大家不可或缺的重要人物。

．感情：你不再暈、也不再演。你超清楚自己要什麼。單身會吸引那種真材實料、踏實、好聊的人。跟著感覺走久對了，有伴的會更穩、甚至更甜。本週適合大力撒嬌，會讓你們的關係更緊密。

．財運：在長期投資、貸款、保險的部分會有不錯的進帳，你的專業開始被看見（有人願意付錢），某個你以為結束的案子突然又有後續，請積極跟進。

．健康：免疫、過敏、水腫。注意保暖本週容易感冒

．幸運數字：03、14、25

．幸運色：海藍、白、紫

☆民俗說法僅供參考☆

