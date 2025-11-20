王俐人開戰火鍋店！打包雞蛋不成「怒留1星」 反遭諷奧客還通篇錯字

〔記者邱奕欽／台北報導〕王俐人因「一顆雞蛋」槓上火鍋店！她昨（19日）在Google評論留下1星負評，控訴北市大安區一家火鍋店，阻止她外帶自助吧雞蛋且態度惡劣，爾後又在限時動態持續開火。不料，王俐人此舉非但未替自己討回公道，反遭外界質疑擺出「奧客」姿態，且評論內容不僅充斥情緒，通篇更是錯字連發，輿論一面倒地批評。

整起紛爭的核心導火線為「1顆雞蛋的去留」，王俐人事發當日在北市大安區一間火鍋店用餐後，向店家索取袋子將吃不完的蔬菜及1顆雞蛋一併打包，此時卻被一名兼職員工要求取出雞蛋歸還。王俐人質疑，若雞蛋無法外帶，為何店員在給袋子時卻未提醒，她認為食物已被接觸過不應再放回公用區，不過卻被告知雞蛋會留給員工。

後續主管出面，王俐人則認為工讀生態度不佳，且店內經理先是冷眼旁觀，「然後大聲丟了一句『所以平常那位女店員都讓妳把蛋帶回家嗎』」、「你要拿回家，我今天給妳拿啊！就到此為止吧。」口氣讓她覺得極不受尊重，因而憤怒在Google寫下長文反映問題，不過卻遭輿論一面倒地批評。

許多網友向王俐人指出，店家菜單早已明訂「自助吧食材不得外帶」，紛紛直斥「吃到飽外帶本來就不行」、「有員工曾經通融，不代表規矩不存在！」不過，更多人關注的則是王俐人滿篇錯字的內容，不僅質疑她在刻意扭曲情緒、混淆焦點，甚至諷刺「妳要是先把字寫對，說不定比較有說服力。」

爭議延燒後，王俐人又在限時動態補刀，以自拍照配上語焉不詳的文字，抱怨「謝謝你！可以照顧我要在約哈嗎？你沒賺錢沒誠意宜宜要我出國放假是有在弱勢什麼？！」語意跳躍讓網友再度霧裡看花，事件更引發兩極反應，部分網友認為主管態度確實可再圓融，但也有不少人一致認為「外帶吃到飽食材本就不合理。」

