蝙蝠俠飆戲制裁者獲讚「完美組合」 小班《會計師2》揪弟開殺

〔記者許世穎／綜合報導〕由超級英雄「蝙蝠俠」班艾佛列克（小班）、「制裁者」強柏恩瑟聯合主演的全新動作片《會計師2》今（26）日釋出主海報，飾演兄弟的兩人持槍互相掩護，準備聯手突破敵營的超帥身影，讓影迷相當期待。

班艾佛列克（右）和強柏恩瑟再度於《會計師2》聯手飆戲。（華納兄弟提供）

該片日前於美國西南偏南電影節進行全球首映，導演蓋文歐康諾率領小班和強一同出席，沒想到兩人不停鬥嘴、幹話滿天飛，逗得導演笑個不停，簡直戲裡戲外都像親兄弟一般，而電影也獲媒體爆棚好評，直誇「雖然班艾佛列克、強柏恩瑟都曾飾演超級英雄，但這部動作片卻意外挖掘到兩位滿滿的喜劇才華！」更盛讚兩人是「最完美的大銀幕組合」。

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首集《會計師》曾在台創下破億票房佳績，故事描述小班飾演的會計師沃夫，從小就顯現他過人的數學天賦，他與強飾演的弟弟，被父親訓練成技術高超的殺手，由於哥哥沃夫不擅與人交流，因此兄弟倆雖關心對方，但始終沒能談心，長大後更失聯多年，最終意外地在一次任務中相遇。

《會計師2》釋出主海報，班艾佛列克（左）和強柏恩瑟持槍互相掩護。（華納兄弟提供）

許多觀眾對於小班片中解謎過程津津有味，更對電影末段的精彩動作槍戰戲印象深刻，而睽違9年的新作《會計師2》將這些特點全面升級，面對更強大的犯罪集團，不僅需要小班的聰明頭腦來緝凶，弟弟強也提供火力支援。

電影目前在爛番茄影評網上獲得84%新鮮好評，且多數媒體都認為本片比第一集更加精采，絕對值得期待。《會計師2》將於4月24日2D、Atmos、Dolby Cinema版同步在台上映。

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