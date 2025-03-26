晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

蝙蝠俠飆戲制裁者獲讚「完美組合」 小班《會計師2》揪弟開殺

〔記者許世穎／綜合報導〕由超級英雄「蝙蝠俠」班艾佛列克（小班）、「制裁者」強柏恩瑟聯合主演的全新動作片《會計師2》今（26）日釋出主海報，飾演兄弟的兩人持槍互相掩護，準備聯手突破敵營的超帥身影，讓影迷相當期待。

班艾佛列克（右）和強柏恩瑟再度於《會計師2》聯手飆戲。（華納兄弟提供）班艾佛列克（右）和強柏恩瑟再度於《會計師2》聯手飆戲。（華納兄弟提供）

該片日前於美國西南偏南電影節進行全球首映，導演蓋文歐康諾率領小班和強一同出席，沒想到兩人不停鬥嘴、幹話滿天飛，逗得導演笑個不停，簡直戲裡戲外都像親兄弟一般，而電影也獲媒體爆棚好評，直誇「雖然班艾佛列克、強柏恩瑟都曾飾演超級英雄，但這部動作片卻意外挖掘到兩位滿滿的喜劇才華！」更盛讚兩人是「最完美的大銀幕組合」。

首集《會計師》曾在台創下破億票房佳績，故事描述小班飾演的會計師沃夫，從小就顯現他過人的數學天賦，他與強飾演的弟弟，被父親訓練成技術高超的殺手，由於哥哥沃夫不擅與人交流，因此兄弟倆雖關心對方，但始終沒能談心，長大後更失聯多年，最終意外地在一次任務中相遇。

《會計師2》釋出主海報，班艾佛列克（左）和強柏恩瑟持槍互相掩護。（華納兄弟提供）《會計師2》釋出主海報，班艾佛列克（左）和強柏恩瑟持槍互相掩護。（華納兄弟提供）

許多觀眾對於小班片中解謎過程津津有味，更對電影末段的精彩動作槍戰戲印象深刻，而睽違9年的新作《會計師2》將這些特點全面升級，面對更強大的犯罪集團，不僅需要小班的聰明頭腦來緝凶，弟弟強也提供火力支援。

電影目前在爛番茄影評網上獲得84%新鮮好評，且多數媒體都認為本片比第一集更加精采，絕對值得期待。《會計師2》將於4月24日2D、Atmos、Dolby Cinema版同步在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中