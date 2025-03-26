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娛樂 電影

金曲歌王也玩諧音梗！陶喆「I’m 貝殼 」要大家猜

〔記者陳慧玲／台北報導〕網友都說台灣民眾很喜歡諧音梗，沒想到金曲歌王陶喆也玩諧音梗！他將推出新專輯，其中主打新歌《Stupid Pop Song》MV一再出現貝殼，也讓網友熱烈討論到底是什麼含意。

陶喆新歌MV中多次出現的物件為貝殼，包含了貝殼遙控器，片尾動畫字用貝殼體寫下「DAVID TAO」，原來是大玩諧音梗「I’m 貝殼 」（back），象徵陶喆氣勢回歸發片。

陶喆拍新歌MV，難得嘗試特殊指甲造型。（偉大文化提供）陶喆拍新歌MV，難得嘗試特殊指甲造型。（偉大文化提供）

在拍攝MV時，導演特別安排陶喆嘗試特殊指甲造型，來突顯劇情科技未來感，他直呼：「酷吧！第一次有做美甲的感覺，我現在知道做女生有多累了！」

陶喆對於新歌MV趣味的內容相當滿意，他說：「這真的是一支腦洞大開的MV，當初我完全信任的交給導演盡情發揮，透過導演特殊的美學與創意，添加許多趣味橋段的黑色幽默在MV裡，讓我帶領大家揭開每一層布幕背後的故事。至於MV裡面的彩蛋，就先交給你們去發現了。」

陶喆開心分享，新專輯很快就要推出了。（偉大文化提供）陶喆開心分享，新專輯很快就要推出了。（偉大文化提供）

隨著第八張錄音室專輯《STUPID POP SONGS》即將推出，陶喆也親自回應進度，日前他受邀在北京鳥巢擔任汪蘇瀧演唱會嘉賓，汪蘇瀧逼問新專輯話題，陶喆鬆口：「我就擔心你要問我這個問題，我這次可以比較有自信地說，新專輯馬上就在下個月要跟大家見面了！」

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