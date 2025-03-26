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鍾明軒再惹議！稱「外國人不知Taiwanese才講Chinese」網傻眼

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber八炯日前揭露諸多中共對台的統戰手法，在影片裡中共黨媒《海峽導報》的社長，竟脫口說要聯絡網紅「鍾明軒」，引來外界開酸是「祖國美人」，他近日登上百靈果節目談及被炎上心境，卻再次引起爭議。

鍾明軒稱「外國人不知道Taiwanese」引起爭議。（翻攝自臉書）鍾明軒稱「外國人不知道Taiwanese」引起爭議。（翻攝自臉書）

鍾明軒近日登上百靈果節目受訪，大聊先前遭炎上的事件。值得注意的是，他聲稱，在國外許多人不知道台灣，因此不知道如何向外國人介紹自己，但是當自己說，「我們講的是中文」、「我們是Chinese culture」、「我們有很多中華料理」，如此一來就能和其他人產生連結。

對此，主持人凱莉表示，在國外講Chinese時，其他人會認為是中國，因為英文沒有區分中國與中華。她也指出，現在美國有許多人越來越敵視中國，所以自己會選擇與Chinese切割，沒想到鍾明軒聽後竟然要求創立新詞彙，直言「現在沒有新詞彙出來，我們就是使用「Chinese culture」，凱莉回應，現在大家會想辦法介紹是Taiwanese，鍾明軒則認為，沒有人知道Taiwanese，不知道如何自我介紹，主持人Ken坦言，這需要慢慢去講述。

然而，鍾明軒的言論再度引起討論，有網友將該片段上傳至Threads，立刻湧入大量留言為替他尋求解方。有網友說，「外國人沒聽過Taiwan是正常的，人家土地那麼大，不一定注意地球上的一個小島，因此我們要介紹自己來自台灣，告訴他們我們是一個國家，一個非常讚的國家。而不是為了迎合別人就亂報家門」，就連旅遊YTR「小象愛出門」也留言建議，「可以說 『I come from Taiwan. speak Mandarin』大多數英語系國家都會知道我們是講華文，不一定都是來自中國。而且就算外國人不知道Taiwan，也可以告訴他們Taiwan在哪裡，用更多方式介紹，而不是拿別的來取代Taiwan。」

不過，也有不少網友分享自身旅遊經驗，表示沒有遇過外國人不知道Taiwanese的情形，「我住歐洲五年，都說我來自台灣，說的語言是Mandarin跟Taiwanese啊要不然澳洲、美國、紐西蘭世界很多國家官方語言是英文English，難道大家會覺得他們是英國人？沒知識拜託多去除了中國以外的國家看看再來說吧」、「騙誰啦？真以為大家都沒出過國欸？還在瞎掰？」新北市議員黃淑君也說，「到底？我之前去帕奧講台灣時，大家都知道！」

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