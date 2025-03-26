亞亞回中國沒人理她 苦苓激酸歐陽娜娜

「亞亞」抵達中國福州長樂機場，被一群戴口罩的神秘人簇擁，搭車離開。（翻攝自X影片）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中配網紅「亞亞」劉振亞鼓吹武統台灣，被移民署廢止居留許可，25日上午她到內政部抗議聲稱不會走，晚間卻現身松山機場改口同意出境，更表示自己沒錯只是「為了日後能清白地回來」，隨後搭乘昨晚8點45分的班機飛往中國福州。

X版主「李老師不是你老師」今（26）日凌晨公開「亞亞」抵達中國動態，曝光她飛抵福州長樂機場，入境就被一群戴口罩神秘人簇擁搭車離開。

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亞亞昨晚飛抵福州，有許多中國網友看直播接機，「李老師不是你老師」PO出網友的抖音直播畫面發文說：「3月25日，有人在福州長樂國際機場出站口直播，網民在直播間留言諷刺亞亞：我們都等著看猴子『雞蛋準備好了』、『歡迎亞亞回到她口中的萬丈深淵』。」

作家苦苓稍早在臉書發文表示：「亞亞回到中國，沒有人會理她，她就一點用都沒有了；就像歐陽娜娜如果回到台灣，沒有人會理她，她也就一點用都沒有了。」

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