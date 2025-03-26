鄭中基驚爆婚變持續神隱 正妹老婆露面了…發聲洩心緒

〔記者陽昕翰／台北報導〕香港天王鄭中基與再婚的老婆余思敏驚傳婚變多時，他們取消彼此在社群上的關注，昨天余思敏在IG限動曬出自拍，並以Tunes of The Future的歌曲《Keep Moving Forward》當成背景音樂，替自己送上鼓勵。

鄭中基（左）與老婆余思敏。（星島日報提供）

鄭中基去年突然宣布與經紀人何慶湘解約，透露長期受到酒精成癮所苦，要在老婆的陪伴下到美國參加戒酒療程，全面暫停演藝工作。

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當時余思敏在社群的發文就引來外界揣測，而她也常分享心靈雞湯，包括「日漸消瘦，沒愛可以，但沒錢不行」、「唯一值得出現在你生命中的人是那些用愛、友善和尊重對待你的人」，看來心事重重。

余思敏曬出自拍。（翻攝IG）

對於婚變傳聞，鄭中基從美國回到香港準備開工，與余思敏都低調沒有對外回應，而鄭中基的父親鄭東漢接受港媒訪問則稱，離婚與否輪不到他說話，「就算離婚都不要影響其他人，尤其是小朋友，更加不要拖我下水。」低調不願多談。

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