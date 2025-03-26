詹懷雲親認「句點王」 讚「我愛老婆」可愛但沒勇氣穿出門

〔記者許世穎／台北報導〕曾一同演出影集《影后》的詹懷雲和詹子萱在劇中沒有對手戲，昨（25）日難得合體，受邀出席服裝品牌活動。雖然沒對到戲，但詹子萱透露開拍前有一起上表演課，「我記得他以前比較害羞。」詹懷雲則解釋自己很慢熱，「印象中我們幾乎都沒說話，後面才有一些互動。」

詹懷雲（左）昨和詹子萱同台亮相，號召大家享受美好夏日時光。（GU提供）

詹懷雲說自己一直都屬於話少型，憑《影后》爆紅之後，不僅活動變多、戲約也滿檔，最近更接連有《命中註定那頭鵝》、《有病才會喜歡你》兩部台片接力上映，他表示現在心情上比較沒有這麼緊張，有放鬆一點，由於常講話冷場，他笑言：「不好意思，又句點了是不是？」更說自己會努力分享更多心情。

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被視為男神的詹懷雲被問到是否可以接受穿情侶裝，大方表示「有些情侶裝上面會寫『我愛老婆』，我覺得滿可愛的。」但他說沒勇氣穿出門，「在家裡穿可以，出門的話，我應該會委婉拒絕，頂多能接受同樣風格和色系。」

詹懷雲（左）和詹子萱都有演出《影后》但沒對戲，昨同台出席服裝品牌活動。（GU提供）

詹子萱則表示如果要和另一半穿情侶裝，比較能接受一樣的配件或是風格，「我比較相信自己的眼光。」若收到不符合自己審美的禮物，她說應該還是會說聲「謝謝」，但就會在衣櫃裡擺著，詹懷雲則接話說：「畢竟人家也是花了時間去挑的。」

兩人昨也在2025春夏新品展示會演繹今年春夏四大流行趨勢：「短著時尚」、「泡泡時尚」、「丹寧時尚」與「運動時尚」，在充滿夏季氛圍的場景中，賦予每個趨勢個性化的詮釋，展現出不同風格與情緒的碰撞，以及如何善用精準的單品挑選，完美詮釋「將時尚融入日常」的核心理念，將享受時尚、自由穿搭的精神發揮到極致。

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