吳婉君驗傷提告！律師嚴正告誡「趙駿亞人格已固定」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「8點檔女神」吳婉君昨（25日）透過聲明指控，趙駿亞在交往期間言語暴力、情緒勒索及肢體暴力，烙印下難以消除的夢魘；趙駿亞坦承動手並致歉，同時也強調會面對法律責任和身心問題。對此，律師林智群直言趙駿亞的人格已經固定，不可能因另一半而有所改變。

趙駿亞（右）遭吳婉君指控，在交往期間肢體暴力。（翻攝自臉書）

吳婉君在聲明中提到，和趙駿亞去年7月開始交往，期間不斷遭言語暴力和情緒勒索，最終更引發肢體暴力，「造成本人身體上的傷害，更成為難以消除的夢魘。」她認為暴力不能容忍，除了緊急驗傷報警、提出傷害及家暴告訴，同時也決定揭開傷疤，「要讓犯錯的人受到懲罰，也希望讓曾經或是正在經歷的人獲得一點力量，請勇敢保護自己。」

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事實上，趙駿亞已並非頭一遭傳出暴力事件，過去也曾遭2任前女友指控打人；對此，律師林智群提出己見，卻也不解表示：「欸這個男藝人已經很多次因為對女朋友家暴而出現在媒體版面了，結果還是一堆女生前仆後繼？」他呼籲女性要保護自己，不要認為自己可以改變對方，或是讓對方變好，「都幾歲的人了，人格已經固定，不可能改的！」

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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