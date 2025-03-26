（連線專訪）喜劇天王自爆受極大挫折！塞斯羅根驚訝《片廠》真的找來金獎導演

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕喜劇天王塞斯羅根自編自導自演全新影集《片廠風雲》，以幽默荒謬卻又充滿現實的手法，既致敬好萊塢的野心與典型元素，更巧妙地嘲諷幕後從業者。塞斯受訪時不諱言很多劇中情節來自現實中的經歷與挫折，更表示行業正在改變，尤其他最初常製作的中等預算喜劇，現在幾乎已經不存在，「我們感受到極大的挫折感。」

喜劇天王塞斯羅根自編自導自演全新影集《片廠風雲》致敬好萊塢。（Apple TV+ 提供）

雖然「情書」一詞在現今有被濫用的嫌疑，但《片廠風雲》確實是一封獻給好萊塢電影產業的情書，尤其在先前洛杉磯遭受山火重挫後推出，更是個相當合適的時機。塞斯表示，產業面對的困境不光他非常有感，「我認識許多電影公司裡真正愛電影的人，他們也對產業的發展方向感到不滿，即便他們有能力去改變現狀。」

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喜劇天王塞斯羅根自編自導自演全新影集《片廠風雲》，宛如獻給好萊塢電影產業的情書。（Apple TV+ 提供）

曾演出《小鬼當家》系列的艾美獎、金球獎得主凱薩琳奧哈拉在劇中飾演電影公司高層，和塞斯一同受訪時也說，拍攝《片廠風雲》學到既重要又殘酷的教訓，就是權力是轉瞬即逝，「你永遠沒有真正的立足點，這是一種沒有根基的生活方式，我覺得這種生活壓力太荒謬了！」她說在高層的世界裡，必須時刻保持警覺，且一點也不愉快，「但這就是現實，每一天都可能發生。」

塞斯羅根（左）和凱薩琳奧哈拉在《片廠風雲》同台飆戲。（Apple TV+ 提供）

雖然說起來略顯沉重，但《片廠風雲》仍是一部瘋狂喜劇，塞斯強調該劇不是光拍給圈內人看的，「我們常覺得，這些業界故事對我們來說超級有趣，但一般觀眾可能很無感。但如果我們能找到一種方式，把這些故事轉化成毫無產業背景的人也能理解，那就能成為我們講述自身經驗的一種方式，這部影集就是如此。」

劇中找來眾多一線明星、金獎得主本色演出自己，塞斯說希望盡可能邀請最多大咖明星參與，「因為我們想呈現好萊塢電影公司的真實樣貌，而一間電影公司最讓人興奮的就是有這些大咖助陣。」他透露確實有透過一些關係還有朋友幫忙，和他搭檔執導的伊凡戈博更笑說：「我們找了一些本來就認識的朋友，但也有些人莫名其妙就來了，我到現在還搞不懂為什麼！」

金獎導演馬丁史柯西斯（右）答應客串《片廠風雲》，讓塞斯羅根（中）相當驚訝。（Apple TV+ 提供）

客串演出的驚喜之一自然就是金獎導演馬丁史柯西斯，塞斯說在此之前從來沒見過史柯西斯，「我們完全不敢相信他會答應！但我們真的很努力寫出有趣的角色，希望能吸引大家來演。」沒想到史柯西斯還虧他們「你們真的太愛講『fuck』了」讓塞斯直說當下超驚訝，還反問他：「我們太愛講『fuck』？我們嗎？」畢竟史柯西斯曾創下電影史上最多次使用「fuck」的紀錄。

塞斯也提到，很多人都納悶，為什麼好萊塢會產出那麼多爛片，「但其實大家更應該更好奇，為什麼好萊塢還能拍出好片？這就是我們想在劇中探討的。」至於劇中大量使用一鏡到底的拍攝手法，他笑說其實除了試圖讓觀眾身臨其境，也因為這樣拍攝能避開不少被干預的機會，「因為我們拍完後就無法再改了！」《片廠風雲》今天（26日）在Apple TV+ 全球上線。

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