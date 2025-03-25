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娛樂 最新消息

幻藍小熊半年擁有兩首千萬單曲 「最美高中生」誤把歐巴喊爸爸

幻藍小熊在韓國街頭快閃演出，得到歌迷支持。（天空娛樂提供）幻藍小熊在韓國街頭快閃演出，得到歌迷支持。（天空娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕赴韓國打拚的女團GENBLUE幻藍小熊，出道短短半年已擁有《COCOCO》和新歌《ACT LIKE THAT》兩首千萬點擊單曲，最近在韓國也努力跑宣傳，人氣提升不少。

相關新聞：幻藍小熊和韓國女團拚「一位」 成績揭曉團員泛淚

幻藍小熊談到在韓國舉辦簽售會的趣事，被封為「最美高中生」的NICO，被一位男粉絲要求「可以叫我歐巴嗎？」她誤聽成「爸爸」，滿臉疑惑喊了聲「爸爸」，引起全場大笑。

幻藍小熊在韓國努力跑宣傳。（天空娛樂提供）幻藍小熊在韓國努力跑宣傳。（天空娛樂提供）

近期幻藍小熊還幸運獲得許多新生代人氣前輩合拍Challenge影片宣傳，「助攻」她們新歌MV點擊，包括男團XODIAC、3WAY、8TURN 及女團RESCENE、BLINGONE成員都紛紛為幻藍小熊獻上《ACT LIKE THAT》方塊舞舞姿。

有「小IU」稱號的甜美女歌手Gyubin也應邀Challenge，她與幻藍小熊團員許媛媛同框尬舞，許媛媛開心表示：「我從前輩出道前就在IG上follow她，是她的超級粉絲！」

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