台中流行影音中心也醜出新高度？王義川狠批「金錢豹美學」

台中流行影音中心預計明年營運。（市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中流行影音中心完工多年尚未營運挨批蚊子館，近來台中流行影音中心夜間光景觀又惹議，七彩燈光配合「福」、「春」字，挨批「俗擱有力」，有人對比高雄流行音樂中心夜間景觀，嘆「台中給我看了什麼」，民進黨立委王義川更狠批簡直是「金錢豹美學」。

台中流行影音中心去年已與OT營運廠商簽約，開始室內裝修等，預計2026年營運，但地方近來發現尚未見進一步動靜，批淪蚊子館，不料，最近流行影音中心夜間的光景觀又惹議。

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台中流行影音中心搭配元宵會點燈挨批醜出新高度。（市府提供）

台中流行影音中心夜間打出七彩燈光，搭配「春」與「福」字樣，讓部份民眾感覺「俗」，有人拍照上傳，也引起不少人議論紛紛，有人批評一點都沒有時尚設計感「這樣也叫流行影音中心」；有人說飄濃濃中國味，更有人對比高流的夜間光景觀，嘆「台中給我看了什麼」。

王義川也狠批，根本是融入中國文化景觀和金錢豹美學，「盧秀燕算妳狠」，譏好好的流行影音中心成弄現在的樣子。

台中流行影音中心搭配元宵會點燈挨批醜出新高度。（市府提供）

台中市政府澄清，台中流行影音中心順利於去年招商簽約成功，之前配合中台灣元宵燈會，由民間營運團隊於牆面投射繽紛燈光，搭配「幸福台中」、「春」、「福」等字樣，增添年節氣氛；針對民眾反映，市府和民間營運團隊會針對整體規劃進行調整與精進。

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