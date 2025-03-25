《風之谷》最新特典飄香味 ！「祕密花園」海報為全台首創

《風之谷》第4週特典祭出「祕密花園香氛版」海報。（甲上提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕宮﨑駿經典神作《風之谷》在全台熱賣近3500萬，片商今（25）公布第4週特典為「祕密花園香氛版」海報，是全台首創第一張結合香氛的電影特典海報，特典香味如大師作品般，歷久不衰。

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「祕密花園香氛版」海報只要摩擦海報上的神祕白色植物，立刻飄出療癒花草香，每摩擦一次，植物圖案都會散發花草香氛，「摩擦生香」效果號稱可持續多年。

善良勇敢的娜烏西卡公主，擅長與各種動物溝通。（甲上提供）

《風之谷》繼首週「限量版王蟲圖鑑」台灣限定海報掀起轟動後，「手繪經典版」、「Animage典藏封面-娜烏西卡版」海報都深獲吉卜力迷喜愛，現在進化到「4D沉浸感」，全新特典「祕密花園香氛版」採用特殊紙質搭配特殊印刷技法，選用眾多粉絲喜愛的電影經典場景，視覺為女主角娜烏西卡擷取腐海內的植物孢子，於家中密室栽培的祕密花園畫面。

凡購買《風之谷》上映第四週（3月28日至4月3日）電影票乙張，憑電影票於3月28日起，至原購票影城，即可兌換領取限定特典「祕密花園香氛版」A3海報乙張，每人限兌換4張海報，數量有限，送完為止。

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