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娛樂 電影

就是要諧音梗！泰版《鬼家人》片名曝「保留原作核心」

原版《鬼家人》（左）、泰版正式海報對比。（金盞花大影業提供）原版《鬼家人》（左）、泰版正式海報對比。（金盞花大影業提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕許光漢、林柏宏主演《關於我和鬼變成家人的那件事》翻拍「泰國版」消息傳出後，影迷翹首盼望；今（25）正式曝光泰版海報和片名為《冥婚鬧泰大》，是台灣粉絲最熟悉的諧音梗。

Billkin（右）、PP Krit主演《冥婚鬧泰大》。（金盞花大影業提供）Billkin（右）、PP Krit主演《冥婚鬧泰大》。（金盞花大影業提供）

《冥婚鬧泰大》3月20日在泰國上映，短短4天突破4000萬票房，榮登2025年泰國開片票房冠軍，該片由GDH全力打造，集結泰國人氣組合Billkin、PP Krit首度合體大銀幕演出，CP魅力爆棚。

相關新聞：林柏宏同台泰版《鬼家人》許光漢！Billkin讚台版：我看過many次

該片獨家發布「不敢相信！《鬼家人》台泰男神合體！當林柏宏遇見Billkin」的影片，片中由林柏宏與泰國主演Billkin共同以經典台詞「不敢相信」向台灣的觀眾打招呼，畫面十分逗趣。

眼尖網友對比《鬼家人》、《冥婚鬧泰大》二張正式海報，發現台版電影中，林柏宏、許光漢共同養的小狗品種由傑克羅素梗犬轉換為吉娃娃，更在《冥婚鬧泰大》的海報和劇照中發現泰拳元素。

泰國影迷曬出觀後感，表示「平均三分鐘就讓我大笑一次」、「BILLKIN與PP KRIT的化學反應太強，情感轉折自然又動人，讓人笑淚交織」、「完整保留原作核心，卻又巧妙融入泰國文化與風格。」《冥婚鬧泰大》5月9日全台上映。

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