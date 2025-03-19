林柏宏同台泰版《鬼家人》許光漢！Billkin讚台版：我看過many次

林柏宏今天出席保養品代言記者會，容光煥發。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕林柏宏最近到處趴趴走，先在韓國拍電影，接著又受邀到米蘭時裝週看秀，上禮拜還到香港參加亞洲電影大獎，行程滿檔。他分享與各國影人交流的心得，特別提及與泰版《關於我和鬼變成家人的那件事》吳明翰的飾演者Billkin一同看秀，對方稱看過好幾次《鬼家人》，希望有機會能夠一起合作。

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提及近況，上週他前往香港參加亞洲電影大獎，林柏宏身為代表台灣的青年大使，與日本的岡田將生、香港的盧鎮業等人同台，他表示，能夠與來自世界各地的演員、導演們交流，可以認識人讓他非常開心。至於在後台遇到日本影帝役所廣司，兩人曾在金馬獎上展開對談，這次再次與役所廣司重逢，讓林柏宏相當開心，「他是一個很自在的大人，每次看到我就搭搭肩、拍拍我肩膀。」

林柏宏近期到處飛，不但演出韓國電影，上週還出席香港亞洲電影大獎。（記者胡舜翔攝）

至於上次前往米蘭時裝週，恰巧與「泰版《鬼家人》吳明翰」Billkin一起看秀，林柏宏稱自己也非常期待泰版，且本來就喜歡泰國的喜劇、鬼片，光是看泰版《鬼家人》的預告就能預想到有多瘋狂。林柏宏分享：「他（Billkin）也很喜歡台版，說看了很多次，many many，他覺得我們互動很好笑，毛毛欺負吳明翰（許光漢飾演）或者吳明翰欺負毛毛。」反過來，林柏宏也看了Billkin主演的《金孫爆富攻略》，最後的劇情讓他感到很衝擊。

林柏宏透露已在準備新作品，學習新的技能。（記者胡舜翔攝）

接下來的計畫，林柏宏透露目前已進入電影的前期籌備，這次必須學習新的特殊技能，讓他不諱言有些緊張。林柏宏今天（19日）下午出席保養品牌代言活動，他透露去年因拍攝電影《96分鐘》，全身曬黑了不少，大概維持了2、3個月，現在已經徹底白回來，平常會花20分鐘時間做保養。

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