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日本34F「最美賽車皇后」來台曬驚喜！自豪下半身這裡最漂亮

日本最美賽車皇后名取久留美，以34F黃金比例著稱。（Onederfou提供）日本最美賽車皇后名取久留美，以34F黃金比例著稱。（Onederfou提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本最美賽車皇后「名取久留美」將在4月26日首次在台舉辦個人粉絲見面會，熱愛挑戰各種造型的她，破例從日本帶來正規賽車皇后服寵粉，還會和粉絲一對一親密互動、攝影，要讓粉絲近距離感受她的魅力。

名取久留美分享：「這次是我第二次來台灣，上次來台時，我嘗試了蚵仔煎，外酥內嫩的口感讓我驚艷，這次一定要再吃一次！」表示台灣美食種類包羅萬象，每次來訪都充滿期待。

名取久留美擁有34F黃金比例的魔鬼身材、誘人的螞蟻腰，表示「如果要選一個最自豪的部位，應該是肚臍！很多人都稱讚它很漂亮。」此外，她在拍攝前一天會特別注意飲食，並透過泡澡排汗來保持狀態。

日本最美賽車皇后名取久留美，以34F黃金比例著稱。（Onederfou提供）日本最美賽車皇后名取久留美，以34F黃金比例著稱。（Onederfou提供）

她笑著補充：「拍攝當天，我一定會喝一瓶維他命C飲料來提振精神，還會吃點軟糖或巧克力補充糖分，這已經變成我的固定儀式了。」

聊到印象最深刻的拍攝經驗，她說：「最難忘的一次是在寒冬的海邊拍攝，當時海風吹得超強，還穿著泳裝，冷到鼻子都變紅了！」她笑著回憶：「我一邊告訴自己要加油，一邊努力擺出完美姿勢，但最後拍出來的照片還是看得出來鼻子紅紅的。」名取久留美「Color Party」門票於3月26日起開始售票。

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