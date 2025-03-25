賈永婕反擊了！遭控耍特權「演都不演」 喊冤霸凌公眾人物

賈永婕（左）喊冤，自己沒有在柳演錫見面會上耍特權。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕賈永婕接任台北101董事長逾半年，同時更擁有模特兒、節目主持人、婚紗品牌創業家、業餘三鐵及滑雪運動愛好者等多重身分，她無畏酸民惡意批評依舊正能量。豈料，賈永婕近日追星時卻遭柳演錫的粉絲質疑耍特權，更指控她與好友們坐在前2排，以致其他人搶不到第一排的票。針對上述指控，賈永婕則無奈喊冤澄清，同時她也有話要說。

賈永婕上週末朝聖柳演錫在台北信義劇場Legacy MAX的見面會，盛讚偶像歌聲好聽之餘，也不忘將現場畫面上傳至IG。沒想到，有網友事後在Threads上控訴，「賈永婕帶一些朋友坐第一排第二排，那我辛苦搶票幹嗎？難怪永遠搶不到第一排？」、「氣死，超不爽。」甚至直指她還將手舉高拍照，導致後方的觀眾一直拍到她的手。

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不僅如此，另名網友也補充道，「而且是正中間的位置，最後才整群人進場。」豈料，更多的指控陸續接踵而至，「賈永婕真的是極盡善用特權的一個人，連演都不演」」、「婚紗公司都知道她很會搶單，很會搶」、「都看到前面的人的頭，所以董事長視野應該很好吧。」活動期間，她更抽中粉絲擊掌福利，也因此遭質疑耍特權。

針對指控，賈永婕昨（24日）代表台北101與國泰人壽簽署商場合作契約時，談及此事則喊冤「我從頭到尾都坐著耶！」她表示當天跟後方的觀眾們還有互動、打好關係，自己的配合度也很高，絕對不會不聽勸，若真造成困擾應該當面提醒，而非事後諸葛發文抱怨，此舉令她深感不解，同時也不禁質疑，「是不是有點在霸凌公眾人物！」

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