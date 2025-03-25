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最美星二代出事了！陽帆愛女爆焦慮症…症狀曝光

安吉拍攝MV表現一次到位。（索尼提供）安吉拍攝MV表現一次到位。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕陽帆愛女「ANGIE」安吉因創作和演唱《影后》歌曲〈想像我們〉大受歡迎，去年底趁熱推出首張創作專輯《Caramel Eyes 焦糖眼》的實體版本，專輯同名單曲本月數位上架，安吉表示，這首歌一口氣完成，寫得非常順，寫完當下，意外完美的涵蓋這張專輯的概念，於是直接把它當成專輯名稱了；而MV拍攝也和寫歌一樣順利，安吉幾乎零NG，一氣呵成，快速完成拍攝。

安吉拍攝MV表現一次到位。（索尼提供）安吉拍攝MV表現一次到位。（索尼提供）

因為演藝工作壓力大，安吉去年罹患焦慮症，最長曾經72小時沒入眠，媽媽也帶她去求醫，〈Caramel Eyes焦糖眼〉創作的起源就來自她的失眠和焦慮，她說：「『焦糖眼』，我認為是我還有居多亞洲人的眼睛顏色，但很少人會這樣形容它。更重要的是，它跟日出是一樣的色調，彷彿我一整晚沒睡覺直到日出。」失眠的夜晚，她透過想像和創作，把自我的複雜情緒和糾結都化為音符，不僅自我療癒，也誕生了一首又一首的歌曲。

安吉拍攝MV表現一次到位。（索尼提供）安吉拍攝MV表現一次到位。（索尼提供）

而MV拍攝現場，導演為了呈現〈Caramel Eyes焦糖眼〉中的不安和徬徨，打造了一顆超大的焦糖眼道具，安吉一到現場就非常興奮，馬上投入到歌曲的氛圍中，拍攝的過程中表現超精準，鏡頭幾乎都是一次OK，讓全場驚呼連連。安吉一眼就相中了焦糖眼道具，邊拍邊問：「我等下可以把這顆眼睛帶回家嗎？」原本大家以為她開玩笑，結果她是認真的，收工時，真的把焦糖眼打包帶走，她笑說：「超喜歡這個眼睛。」

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因為近來歌曲好評不斷、大受歡迎，安吉各方工作邀約不斷，除了時尚品牌活動和演出活動接踵而至，還接下舞台劇《腦內失控的itunes》，工作量爆滿，但她不以為意，表示忙得很開心，笑說：「這樣生活很充實，很好！希望可以一路忙下去。」

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